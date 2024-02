Diretta slalom Palisades Tahoe/ Streaming video Rai: ci siamo, inizia la prima manche! (25 febbraio 2024)

DIRETTA SLALOM PALISADES TAHOE: PRIMA MANCHE AL VIA!

Finalmente la prima manche nella diretta dello slalom di Palisades Tahoe sta per farci compagnia. Abbiamo visto che la coppetta di specialità è ancora in discussione, anche se sembra saldamente nelle mani di Manuel Feller; negli ultimi anni è stato un tripudio della Norvegia che l’ha portata a casa per tre volte in quattro stagioni, due con Henrik Kristoffersen e una con Lucas Braathen che poi, clamorosamente, si è ritirato a soli 23 anni non iniziando questa annata di Coppa del Mondo. In precedenza a rendere lo slalom la sua specialità era stato Marcel Hirscher: per l’austriaco sei coppette in sette anni, l’unico capace di spezzarne il dominio era stato Kristoffersen nel 2016, dunque il norvegese ha tre coppette in bacheca.

Per quanto riguarda l’Italia, oggi nello slalom fatichiamo ma in passato non è stato certamente così: Gustav Thoeni ha fatto doppietta nello slalom nel 1973 e 1974, poi Alberto Tomba si è preso la scena con i successi nel 1992, 1994 e 1995 ma nel terzo millennio troviamo anche i trionfi di Giorgio Rocca nel 2006 e Manfred Moelgg nel 2008. Adesso finalmente possiamo tornare a parlare di attualità, perché la prima manche è davvero qui e dunque noi lasciamo che a parlare siano i protagonisti sulla Red Dog, dove la diretta dello slalom di Palisades Tahoe sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM PALISADES TAHOE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Palisades Tahoe sarà come sempre garantita da due emittenti: la prima, in chiaro per tutti, è la televisione di stato e nello specifico il canale Rai Sport che trovate al numero 58 del televisore, la seconda è invece Eurosport riservata agli abbonati della televisione satellitare (numero 210 del decoder). In alternativa la gara di Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire anche attraverso la diretta streaming video: avrete infatti a disposizione il sito di Rai Play o la sua relativa app mentre, nel secondo caso, potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM PALISADES TAHOE

SLALOM PALISADES TAHOE: LA STORIA

Aspettando la diretta dello slalom di Palisades Tahoe possiamo dire che in questa località della Olympic Valley si è gareggiato soltanto una volta in Coppa del Mondo, vale a dire lo scorso anno: era fine febbraio e nello slalom avevamo avuto una doppietta norvegese, con la vittoria di Alexander Steen Olsen e il secondo posto di Timon Haugan. A salire sul terzo gradino del podio erano stati in due, vale a dire Clément Noel e Albert Popov; il gigante del giorno precedente l’aveva vinto Marco Schwarz, mentre possiamo citare il secondo posto nel gigante di Federica Brignone nell’unica volta (2017) in cui sulla Red Dog hanno gareggiato le donne, in un weekend che aveva fatto registrare la doppietta di Mikaela Shiffrin.

Tuttavia, a Palisades Tahoe abbiamo anche delle gare importanti: la Olympic Valley, all’epoca chiamata Squaw Valley, ha infatti ospitato le Olimpiadi invernali del 1960, ma la pista di allora era ancora quella vecchia che poi è stata rifatta. Per amore di cronaca possiamo comunque riferire e ricordare che lo slalom maschile era stato vinto dall’austriaco Ernst Hinterseer; medaglia d’argento sempre all’Austria con Hias Leitner, bronzo al francese Charles Bozon. In quell’edizione dei Giochi, inoltre, la nostra Giuliana Minuzzo aveva ottenuto la medaglia di bronzo nel gigante. (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM PALISADES TAHOE: CHE DUELLO!

Grande appuntamento quello di domenica 25 febbraio con lo slalom di Palisades Tahoe: è la seconda gara del weekend di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, nella Olympic Valley dopo il gigante avremo questa prova tra i paletti stretti che, essendo che in California siamo nove ore avanti, avrà ovviamente un orario “diverso” rispetto al solito, almeno in Italia. La prima manche scatta alle ore 19:00, la seconda alle 22:00, e c’è grande attesa per vedere questo slalom di Palisades Tahoe dopo la cancellazione della prova di Bansko, quando in testa c’era Clément Noel.

L’ultimo slalom regolarmente concluso rimane allora quello di Chamonix, che aveva fatto registrare la stratosferica rimonta di Daniel Yule: lo svizzero aveva vinto dopo il trentesimo posto nella prima manche, un risultato francamente irripetibile e che tra l’altro gli dà ancora la possibilità di mettere le mani sulla coppetta di specialità. Aspettiamo dunque che la diretta dello slalom di Palisades Tahoe prenda il via, intanto possiamo fare qualche ulteriore approfondimento sui temi principali di questa intrigante gara sulla Red Dog nella Olympic Valley.

DIRETTA SLALOM PALISADES TAHOE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta dello slalom di Palisades Tahoe, e dobbiamo dire che per quanto riguarda la coppetta di specialità c’è incertezza: Manuel Feller in questa stagione di Coppa del Mondo ha vinto tre gare e precede con un margine di 164 punti Linus Strasser, che sembrava tagliato fuori ma poi in quattro giorni ha trionfato a Kitzbuhel e Schladming. Il divario è ampio e Feller ha tutto per gestirlo e anche ampliarlo, ma mancano ancora quattro slalom da disputare e dunque è lecito pensare che possa esserci un ribaltone.

Più lontano Yule, al pari di Noel e Timon Haugan; purtroppo lo slalom e il circo bianco hanno perso un grande protagonista come Marco Schwarz, che avrebbe potuto correre per la coppetta. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo generale, giochi chiusi con Marco Odermatt a trionfare aritmeticamente per il terzo anno consecutivo; Feller però può confermare il secondo posto su Cyprien Sarrazin e per l’austriaco sarebbe comunque una bella soddisfazione, vedremo allora come andranno le cose nella diretta dello slalom di Palisades Tahoe.











