Diretta slalom Spindleruv Mlyn/ Streaming video Rai: bis nella Cechia, CdM sci

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn oggi, domenica 29 gennaio 2023, chiuderà la prima parte della stagione per la Coppa del Mondo di sci femminile, che sulle nevi della Repubblica Ceca vive i suoi ultimi appuntamenti (a differenza degli uomini) prima dei Mondiali. A causa di un cambiamento di programma, sappiamo che in questa località situata nei Monti dei Giganti c’è una doppietta di slalom, quindi siamo curiosi di scoprire se verranno confermati i valori già emersi ieri nel primo slalom di Spindleruv Mlyn, oppure se saranno possibili sorprese.

Il primo nome in evidenza è sempre quello della fenomenale Mikaela Shiffrin, che oggi potrebbe scrivere un’altra pagina di storia se facesse il bis della vittoria di ieri, perché raggiungerebbe Ingemar Stenmark a quota 86 successi in Coppa, mentre in casa Italia si auspicano segnali di crescita nell’unica specialità che mette in crisi l’altrimenti fenomenale Nazionale di sci alpino femminile azzurra, che tra gigante, super-G e discesa ha mancato il podio solamente in due gare in tutta la stagione, mentre tra i pali stretti festeggia già ogni piazzamento in zona punti. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn.

SLALOM SPINDLERUV MLYN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Spindleruv Mlyn, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Spindleruv Mlyn (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM SPINDLERUV MLYN: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Verso la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, ricordiamo che questa doppietta di gare nella stessa specialità è nata perché nella località ceca hanno rinunciato al gigante che avrebbe dovuto disputarsi ieri e che è andato a formare a sua volta una doppietta a Plan de Corones, sostituito dal recupero dello slalom che fu cancellato all’inizio del mese a Zagabria e che è andato ad aggiungersi a quello che era già regolarmente in calendario per oggi. Le doppiette sono sempre più frequenti, basterebbe ricordare che negli ultimi quindici giorni abbiamo avuto due super-G a Sankt Anton, due discese a Cortina, due giganti a Plan de Corones e ora due slalom a Spindleruv Mlyn.

Parlando di pali stretti, tuttavia, il riferimento più significativo è naturalmente quello dell’unica doppietta stagionale di gare di slalom femminile nella stessa località. Dobbiamo tornare a novembre sulle nevi finlandesi di Levi, da dove cominciò questa stagione di Coppa del Mondo appunto con due slalom, che furono vinti entrambi da Mikaela Shiffrin, annuncio della stagione praticamente perfetta vissuta poi dalla campionessa statunitense. Shiffrin precedette al sabato la svedese Anna Swenn Larsson e alla domenica la svizzera Wendy Holdener, mentre fu due volte terza la slovacca Petra Vlhova. Praticamente il gotha della specialità, che attendiamo in grande spolvero anche nella diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn…

