Diretta slalom Spindleruv Mlyn/ Streaming video Rai: sempre Shiffrin? CdM sci

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn porterà oggi, sabato 28 gennaio 2023, la Coppa del Mondo di sci femminile sulle nevi della Repubblica Ceca per l’ultimo weekend di gare prima dei Mondiali. A causa di un cambiamento di programma, si tratterà di una doppietta di slalom, che mettono allora in copertina ancora più del solito Mikaela Shiffrin, che a Plan de Corones in gigante ha scavalcato definitivamente la connazionale Lindsey Vonn come donna più vittoriosa di tutti i tempi in Coppa del Mondo e ha raggiunto quota 84 vittorie: se vincesse entrambi gli slalom di Spindleruv Mlyn, eguaglierebbe anche le 86 affermazioni di Ingemar Stenmark.

Le avversarie proveranno a negarle questa ennesima soddisfazione, in particolare dovrà provarci Petra Vlhova, che arriva dal successo di Flachau nello slalom precedente (che aveva chiuso una sfilza di gare tecniche ormai quasi tre settimane fa) e gareggia quasi in casa nella ex Cecoslovacchia, considerando che invece non ci sono gare nella sua Slovacchia nel Circo Bianco. I sogni di vittoria sono invece vietati per l’Italia in slalom: l’obiettivo è quello di crescere gradualmente. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn.

SLALOM SPINDLERUV MLYN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Spindleruv Mlyn, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Spindleruv Mlyn (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM SPINDLERUV MLYN: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn abbiamo già reso doverosamente omaggio a Mikaela Shiffrin, che però si merita la copertina anche come punto di riferimento indiscusso tra i pali stretti e quindi come favorita anche per la gara di oggi. Con i due successi conquistati a Semmering e Zagabria, Shiffrin in slalom ha colto addirittura 51 delle sue vittorie. Nella Coppa di specialità la inseguono la svizzera Wendy Holdener e la slovacca Petra Vlhova: Holdener, grazie alle due vittorie colte in questa stagione, non è più la “sempre piazzata” o “eterna seconda” che dir si voglia e ora sogna anche la Coppetta, mentre Vlhova vincendo a Flachau ha spezzato il digiuno stagionale e resta sempre ai vertici, anche se la sensazione è che in questo momento sia un gradino sotto. L’altra grande protagonista dello slalom è finora la svedese Anna Swenn-Larsson, seconda in uno degli slalom di Levi, poi vincitrice ex-aequo con Holdener a Killington e terza a Zagabria, quindi pericolosa per tutte.

Per l’Italia invece lo slalom femminile purtroppo continua ad essere il “buco nero”, ancora più stridente se si fa il confronto con le altre specialità che regalano vittorie e soddisfazioni a raffica. Marta Rossetti in base ai risultati recenti sembra essere quella con le migliori speranze di ben figurare, ma l’obiettivo (per lei come per tutte le compagne di squadra) sarà innanzitutto quello di riuscire a qualificarsi per la seconda manche, traguardo che già non è scontato, per poi cercare di conquistare il massimo numero di punti possibile. Vedremo quindi che cosa ci dirà la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, sia per le big sia per le (modeste) speranze dell’Italia…

