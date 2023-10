DIRETTA/ Slavia Praga Sheriff streaming video tv: l’arbitro è Willy Delajod (Europa League, 5 ottobre 2023)

DIRETTA SLAVIA PRAGA SHERIFF: L’ARBITRO

Slavia Praga Sheriff sarà diretta nella capitale ceca dall’arbitro francese Willy Delajod, di conseguenza ecco che l’intera squadra arbitrale per questa partita di Europa League sarà composta da transalpini: al fianco del signor Delajod, ci saranno innanzitutto i due guardalinee Erwan Finjean e Philippe Jeanne, mentre come quarto uomo avremo il signor Thomas Leonard ed infine davanti al monitor della VAR avremo Pierre Gaillouste, affiancato da Bastien Dechepy in qualità di assistente AVAR.

Tornando infine a dire qualcosa in più sul primo arbitro di Slavia Praga Sheriff, ecco che per il signor Willy Delajod, nato il 25 settembre 1992 a Cornier, questa sarà la terza presenza stagionale in Europa dopo un paio di partite nelle qualificazioni estive, una in Champions e l’altra in Europa League: complessivamente, in quelle due partite il fischietto francese aveva estratto ben dieci cartellini gialli più un rosso per doppia ammonizione ed aveva assegnato un calcio di rigore, mentre sono già quattro le sue direzioni nella Ligue 1 francese edizione 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV SLAVIA PRAGA SHERIFF STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Slavia Praga Sheriff sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

La diretta streaming Slavia Praga Sheriff sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

SLAVIA PRAGA SHERIFF, ALTRA VITTORIA CECA?

La diretta Slavia Praga Sheriff, in programma giovedì 5 ottobre alle ore 21:00, racconta della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Nel Gruppo G lo Slavia Praga ha iniziato nel migliore dei modi riuscendo a vincere con il Servette per 2-0 con una rete per tempo, opera di Masopust e Ogbu. Lo Sheriff invece ha provato a fermare in casa la Roma, ma l’1-1 siglato al 57′ è durato solo otto minuti ovvero il tempo impiegato da Lukaku per rimettere le cose in ordine in casa giallorossa e siglare il definitivo 2-1 in favore del club capitolino.

In campionato lo Slavia Praga è secondo a 24 punti dopo dieci partite, due in meno dei rivali cittadini dello Sparta Praga. Le due squadre si sono affrontate nel derby del 24 settembre, terminato 1-1 con il 2-0 per lo Slavia annullato al settimo recupero e il rigore realizzato dallo Sparta al 100′ con Haraslin, vecchia conoscenza del calcio italiano tra Parma e Sassuolo, che ha impedito di fatto il sorpasso dello Slavia. Lo Sheriff invece guida il campionato moldavo dopo sette giornate a 18 punti insieme al Milsami: la squadra di Tiraspol però vanta sia il miglior attacco che la miglior difesa con rispettivamente 18 reti fatte e 3 incassate.

SLAVIA PRAGA SHERIFF, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Slavia Praga Sheriff vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-4-2. In porta Frick, difesa a quattro con Bolla e Mazikou terzini mentre Rouiller-Severin centrali. Nella zona nevralgica del campo troviamo Stevanovic, Cognat, Douline e Kutesa. In avanti spazio ad Antunes e Bedia.

Risposta ceca col 3-4-2-1. Terzetto arretrato formato da Masopust, Holes e Ogbu davanti a Mandous. In mediana Sevcik e Dorley con Tomic e Dumitrescu larghi. Douder e Wallem sosteranno da trequartisti l’unica punta Van Buren, centravanti scelto da Trpisovsky per questa gara.

Servette (4-4-2): Frick; Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Kutesa; Antunes, Bedia. Allenatore: Weiler.

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic, Sevcik, Dorley, Dumitrescu; Doudera, Wallem; Van Buren. Allenatore: Trpisovsky

SLAVIA PRAGA SHERIFF, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Slavia Praga Sheriff vede favorita la squadra di casa a 1.40. Secondo bet365, la X vale 4.75 mentre il 2 fisso ben otto volte la posta in palio.

Ci si aspetta una gara con vari gol dato che l’Over 2.5 è dato a 1.70 contro il 2.10 dell’Under. Diverso il discorso per la giocata “Entrambe le squadre segnano”, quotata a 1.95 rispetto all’1.80 del No Gol.











