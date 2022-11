Diretta Svizzera Australia/ Finale BJK Cup 2022 streaming video tv, orario match

DIRETTA SVIZZERA AUSTRALIA: LA FINALE DI BJK CUP 2022!

Svizzera Australia è la finale di BJK Cup 2022: in diretta dalla Emirates Arena di Glasgow, si gioca alle ore 15:00 italiane di domenica 13 novembre. Una sfida molto interessante: la Svizzera torna in finale dopo quella dello scorso anno e lo fa con una vittoria di grande prestigio, ovvero quella sulla Repubblica Ceca in semifinale dopo aver dominato un girone nel quale purtroppo ha battuto anche l’Italia. Per l’Australia è la prima finale dopo quella di tre anni fa, e anche una bella sorpresa: diciamo che non erano in molti a dare credito alle oceaniche, che invece con la vittoria del girone hanno poi superato la Gran Bretagna.

Dunque adesso si giocherà questa finale di BJK Cup 2022: la formula, nella diretta di Svizzera Australia, è quella che conosciamo ovvero due match di singolare e uno di doppio, che sarà decisivo qualora nelle due partite precedenti il risultato debba essere di una vittoria a testa. Non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose e chi vincerà il torneo; poco rammarico per l’Italia, sapevamo che la strada verso la finale sarebbe stata ostica e di conseguenza non possiamo davvero pensare a come sarebbero potute andare le cose in maniera diversa. Adesso, si tratta solo di gustarsi questa bella sfida che tra qualche ora ci farà compagnia…

DIRETTA SVIZZERA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI BJK CUP 2022

La diretta tv di Svizzera Australia sarà trasmessa su SuperTennis: la web-tv federale si occupa a 360 gradi del mondo del tennis e ha mandato in onda i match della BJK Cup 2022 anche nei giorni scorsi. Appuntamento dunque in chiaro sul digitale terrestre, ma possiamo ricordare che il canale è disponibile anche sul decoder della televisione satellitare; in assenza di un televisore sarà poi possibile seguire i match di Svizzera Australia anche in diretta streaming video, visitando il sito di SupertenniX. Ricordiamo infine che sul portale ufficiale del torneo, che troverete all’indirizzo billiejeankingcup.com, potrete consultare i tabellini play-by-play con le statistiche dei match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SVIZZERA AUSTRALIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Svizzera Australia, la finale di BJK Cup 2022 che a Glasgow incoronerà la nazionale campione del torneo riservato alle nazionali femminili di tennis. Le rossocrociate hanno la testa di serie numero 1 in queste finali, e allora possiamo dire che la loro partecipazione alla finale sia anche prevista; tuttavia, appunto, non bisogna dimenticare che in semifinale l’avversaria era la Repubblica Ceca, che sulla carta aveva qualcosa in più e invece è stata spazzata via da una Svizzera che può schierare una Belinda Bencic in grande forma e due altre singolariste come Jil Teichmann e Viktorija Golubic.

Da questo punto di vista, oggi contro l’Australia le elvetiche hanno i favori del pronostico; le oceaniche hanno fatto sicuramente un grande capolavoro in semifinale, Ajla Tomljanovic sta giocando benissimo ma le sue compagne di avventura sono Priscilla Hon, Storm Sanders e l’eterna Samantha Stosur (che gioca il doppio), certamente non facenti parte dell’élite mondiale. Eppure nel girone è stata eliminata la Spagna di Paula Badosa, e poi come detto la Gran Bretagna che poteva giocare in casa: se vogliamo la diretta di Svizzera Australia è una finale a sorpresa, ma non per questo meno intrigante e interessante…











