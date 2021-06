Diretta Sonego De Minaur/ Streaming video tv: finale Atp Eastbourne 2021

FINALE SONEGO DE MINAUR: L’AZZURRO PROVA L’IMPRESA!

Sonego De Minaur è la finale del torneo Atp Eastbourne 2021 che vivremo in diretta oggi, sabato 26 giugno, con orario d’inizio fissato alle ore 15.30 italiane (le 14.30 locali in Gran Bretagna). Lorenzo Sonego torna dunque in campo per conquistare un altro titolo Atp: contro Alexander Bublik giovedì il tennista italiano ha dominato nei quarti di finale, ieri possiamo dire lo stesso contro l’australiano Max Purcell in semifinale nonostante un passaggio a vuoto nel secondo set abbia prolungato la partita fino al terzo parziale.

Oggi l’avversario di Lorenzo Sonego nella finale di Eastbourne sarà un altro tennista austrialiano, anche se molto più quotato rispetto a Purcell, dal momento che Alex De Minaur è il numero 18 del ranking mondiale Atp. Degno avversario per una finale Atp, tra l’altro vincitore dell’unico precedente, l’anno scorso a Parigi Bercy, un match del quale oggi l’azzurro cercherà la rivincita. Che cosa succederà dunque oggi pomeriggio nella diretta di Sonego De Minaur?

DIRETTA SONEGO DE MINAUR ATP EASTBOURNE 201 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sonego De Minaur, finale del torneo Atp Eastbourne 2021, viene trasmessa da SuperTennis: è la web-tv federale ad avere l’esclusiva per questo appuntamento, e dunque il match sarà in chiaro per tutti sul canale numero 64 del digitale terrestre. Qualora non riusciate a mettervi davanti a un televisore ci sarà comunque l’alternativa della diretta streaming video, che viene fornita dalla stessa emittente e per accedere alla quale basterà visitare, senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA SONEGO DE MINAUR: RISULTATI E CONTESTO

Sonego De Minaur è dunque la finale del torneo Atp Eastbourne 2021, che potrebbe portare il nostro tennista a un altro titolo stagionale dopo il trionfo a Cagliari, tra l’altro su due superfici differenti perché dopo la terra rossa in Sardegna adesso Sonego punta a un successo sull’erba, come quello ottenuto in Turchia nel 2019 al torneo di Adalia, altro 250 in preparazione a Wimbledon. Il piemontese è uno dei migliori protagonisti dell’ottimo momento del tennis italiano: spicca naturalmente la straordinaria semifinale al Foro Italico, nel Masters 1000 di Roma, ma in questa stagione Sonego ci è piaciuto quasi sempre, collezionando anche altri risultati di notevole valore, come una strepitosa vittoria su Dominic Thiem. Per non parlare poi del trionfo su Novak Djokovic a Vienna, anche se in quel caso eravamo ancora nel finale della stagione 2020: la crescita di Sonego continua, il tennista torinese è entrato stabilmente nella Top 30 del ranking Atp e oggi potrebbe regalarsi e regalarci la terza vittoria in carriera nel circuito maggiore, se saprà vincere il torneo Atp Eastbourne 2021.



