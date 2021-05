Diretta Sonego Djokovic/ Streaming video tv, Lorenzo in semifinale a Roma

DIRETTA SONEGO DJOKOVIC, LA SEMIFINALE DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

La diretta di Sonego Djokovic sarà il sigillo ad un sabato indimenticabile in ogni caso al Foro Italico: attorno alle ore 18.30 (dipenderà anche dall’andamento delle partite precedenti) infatti la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2021 vedrà scendere in campo a Roma il padrone di casa Lorenzo Sonego e Novak Djokovic, che non ha certo bisogno di presentazioni. Entrambi sono già alla seconda partita del giorno, perché entrambi erano stati bloccati dalla pioggia ieri: Sonego ha giocato per intero e vinto in tre set il proprio quarto di finale contro Andrey Rublev, ma anche Djokovic ha dovuto faticare parecchio per piegare a sua volta in tre set (ancora più combattuti) il greco Stefanos Tsitsipas, anche se la partita di Nole Djokovic era cominciata già ieri prima dello stop per pioggia, a differenza di quella di Sonego. Di certo la situazione è particolare e l’avversario naturalmente è difficile, ma per l’azzurro c’è un sogno a portata di mano: la diretta di Sonego Djokovic lo renderà realtà?

DIRETTA SONEGO DJOKOVIC STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sonego Djokovic, semifinale degli Internazionali d’Italia 2021, sarà garantita sia sui canali di Sky Sport, che trasmette per i propri abbonati l’intero torneo maschile di Roma, sia in chiaro per tutti su Italia 1, che infatti trasmetterà il match dell’azzurro. Di conseguenza raddoppierà anche la diretta streaming video di Sonego Djokovic, che sarà garantita sia da Sky Go per gli abbonati sia da Mediaset Play per quanto riguarda Italia 1.

DIRETTA SONEGO DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Sonego Djokovic, dobbiamo ricordare che questa settimana a Roma già è memorabile per il torinese Lorenzo Sonego, che infatti ha già battuto due big, prima Dominic Thiem agli ottavi con un 7-6 al terzo set che ha sigillato un match da brivido giovedì sera, poi naturalmente il già citato Andrey Rublev nella partita slittata da ieri a questa mattina. Sicuramente faticoso ma esaltante dunque il cammino di Sonego agli Internazionali d’Italia 2021, adesso c’è un sogno a portata di mano: l’ultimo semifinalista azzurro è stato Filippo Volandri nel 2007, ma per trovare una finale dobbiamo tornare molto più indietro. Certo, per raggiungere la finale bisognerà prima battere Novak Djokovic e questa impresa evidentemente non sarà affatto semplice, tuttavia Lorenzo l’anno scorso ha già battuto Nole a Vienna e di conseguenza si può sognare, anche perché la fatica è tanta pure per il serbo, a sua volta in campo per la seconda volta nello stesso giorno.

