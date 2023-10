DIRETTA/ Sorrento Benevento video streaming tv: i numeri storici del derby (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA SORRENTO BENEVENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sorrento Benevento pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in 10 occasioni prima di quest’oggi. Il 40% delle volte ad avere la meglio è stato il Benevento; segue il Sorrento con il 30% e altrettanti risultati di pareggio. La prima volta che le due squadre sono trovate l’una contro l’altra è stata nel 2006 con la vittoria del Sorrento per 0-2. Gara di ritorno che terminò con il risultato di 1-1, così come la terza sfida giocata da queste due formazioni.

La prima vittoria del Benevento è datata 2009. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella giocata nel 2010 con la decisa vittoria del Benevento sul Sorrento con il risultato di 3-0. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è quella del 2013 con vittoria del Benevento firmata dagli 11 m al minuto 58 dall’ex attaccante dell’Albinoleffe Domenico Germinale. Questo risulta l’ultima sfida giocata da queste due formazioni che tornano quest’oggi a distanza di 10 anni a raffrontarsi all’interno di una manifestazione sportiva. (Marco Genduso)

SORRENTO BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sorrento Benevento viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ROSSONERI IN SERIE POSITIVA

Sorrento Benevento sarà in diretta dallo stadio “Comunale” di Sorrento alle ore 18:30 di sabato 21 ottobre: siamo nel girone C di Serie C e si affrontano due squadre con ambizioni ben diverse ma che daranno vita ad un derby campano tutto da vivere. I padroni di casa, neo-promossi dalla Serie D, stazionano a quota otto punti ma arrivano a questo match forti di due vittorie consecutive, rispettivamente contro Messina e Virtus Francavilla. I sanniti, invece, tra i maggiori candidati alla promozione orbitano a quota quindici punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO BENEVENTO

La sfida tra Sorrento e Benevento, in programma sabato 21 ottobre allo stadio “Comunale” di Sorrento, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa rossonera il tecnico Vincenzo Maiuri confermerà per larghi tratti l’undici che si è imposto a Francavilla: davanti a Marcone linea a quattro con Loreto, Fusco, Blondett e Todisco. Per i sanniti di mister Matteo Andreoletti, invece, sicura l’assenza di Marotta, squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato contro il Picerno.

SORRENTO BENEVENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sorrento Benevento danno per favorita la squadra giallo-rossa con il segno 2 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei rossoblu è dato a 3.65 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

