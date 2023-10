Video/ Virtus Francavilla Sorrento (1-5) gol e highlights: poverissimo campano! (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO (1-5): LA PARTITA

Il Sorrento espugna la Nuovarredo Arena di Francavilla e conquista 3 punti preziosissimi al termine di questa gara valida per l’ottava giornata del Girone C del campionato di Sere C. I rossoneri si confermano in un momento d’oro. Partono forte gli ospiti, che dopo 20 minuti sono già 2-0: al 14esimo Loreto fa una finta intelligente e De Francesco pennella un destro precisissimo sulla testa di Ravasio. L’attaccante batte Forte con un’incornata portentosa. Al 19esimo tutto parte ancora una volta dal destro incantato di De Francesco, che sugli sviluppi di un corner innesca una mischia furibonda. La Monica colpisce un palo, e Vitale ribadisce in rete sul tap-in. Inaccettabile l’atteggiamento della difesa casalinga.

La Virtus sembra accusare il colpo, ma al 25esimo la riapre: Giovinco crossa dall’out di sinistra, e Izzillo con una perla segna il 2-1. Controllo con il destro, finta che disorienta due avversari e destro fulminante sul primo palo. Alla mezz’ora, però, i campani calano il tris: lancio preciso dalle retrovie che innesca Vitale, e doppietta personale del numero 3, che sfrutta un buco clamoroso nella difesa avversaria e con un diagonale preciso beffa Forte. Nel secondo tempo il Sorrento esagera e segna prima il 4-1 con Scala che trova il primo gol stagionale, ed infine regala la doppietta a Ravasio, che a 7 minuti dalla fine realizza la doppietta siglando il 5-1 finale.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA SORRENTO (1-5): IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F., Accardi A., Monteagudo J. C., De Marino D. (dal 13′ st Polidori A.), Di Marco T., Izzillo N. (dal 43′ st Carella F.), Risolo A., Macca F., Biondi K. (dal 1′ st Latagliata M.), Giovinco G. (dal 38′ st Martina C.), Artistico G. (dal 39′ st Zuppel D.). A disposizione: Carretta F., Lucatelli I., Enyan E., Fekete M., Gavazzi F., Lo Duca L., Vapore A., Yakubiv S.

SORRENTO: Marcone R., Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C. (dal 42′ st Caravaca T.), Cuccurullo M. (dal 32′ st Messori P.), De Francesco A. (dal 42′ st Bonavolonta A.), Vitale G., La Monica G. (dal 26′ st Panelli T.), Ravasio M., Scala S. (dal 41′ st Colombini L.). A disposizione: D’Aniello A., del Sorbo L., Kone S., Martignago R., Petito F., Vitiello A.

Reti: al 25′ pt Izzillo N. (Virtus Francavilla), al 14′ pt Ravasio M. (Sorrento) , al 19′ pt Vitale G. (Sorrento) , al 30′ pt Vitale G. (Sorrento) , al 16′ st Scala S. (Sorrento) , al 39′ st Ravasio M. (Sorrento) .

Ammonizioni: al 20′ pt Fusco F. (Sorrento), al 8′ st Blondett E. (Sorrento).

