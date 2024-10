Video Benevento Juventus Netx Gen che racconta una sfida piena di gol ed emozioni nella prima frazione di gioco. A sorpresa possa in vantaggio la squadra bianconera grazie alla rete di Palumbo. La Juventus ci crede ma non riesce a raddoppiare. Il Benevento ritorno in partita con il pareggio firmato da Manconi direttamente dagli 11 m. Poco più tardi arriva il pareggio firmato da Simonetta che è bravissimo ad agganciare e calciare in diagonale sul palo lontano. Il tris porta il timbro di Lamesta che di testa spedisce il pallone in porta, con le streghe in doppio vantaggio sui bianconeri.

Il secondo tempo della sfida conferma il dominio da parte dei giallorossi che si impongono in casa contro la Juventus Next Gen. C’è spazio ancora per la rete firmata da Simonetti, con il direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Vittoria importantissima per il Benevento che risponde presente dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Monopoli e vola al primo posto a pari punti insieme al Picerno. Prossimo appuntamento delle streghe che li vedrà scendere in campo in Sicilia contro il Messina.

VIDEO BENEVENTO JUVENTUS NEXT GEN: IL TABELLINO

BENEVENTO: Nunziante A. (Portiere), Oukhadda S., Berra F., Capellini R., Viscardi A., Talia A., Prisco A. (dal 29′ st Agazzi D.), Lamesta D. (dal 29′ st Borello G.), Manconi J., Simonetti P. (dal 35′ st Tosca A.), Perlingieri M. (dal 17′ st Starita E.). A disposizione: Agazzi D., Borello G., Carfora L., Lanini E., Lucatelli I. (Portiere), Manfredini N. (Portiere), Meccariello B., Sena F., Starita E., Tosca A., Veltri A., Viviani M.

JUVENTUS U23: Daffara G. (Portiere), Perotti C. (dal 1′ st Guerra S.), Scaglia F., Palumbo M., Comenencia L., Gil J., Peeters D., Cudrig N. (dal 30′ st Puczka D.), Afena-Gyan F. (dal 1′ st Anghele L.), Papadopoulos C. (dal 15′ st Macca F.), Semedo L. (dal 15′ st da Graca C.). A disposizione: Amaradio L., Anghele L., da Graca C., Faticanti G., Guerra S., Ledonne N., Macca F., Mulazzi G., Owusu A., Puczka D., Savio F., Scaglia S. (Portiere), Turco S., Vinarcik J. (Portiere)

Reti: al 27′ pt Manconi J. (Benevento) , al 37′ pt Simonetti P. (Benevento) , al 40′ pt Lamesta D. (Benevento) , al 14′ st Simonetti P. (Benevento) al 22′ pt Palumbo M. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 42′ pt Prisco A. (Benevento) al 25′ pt Papadopoulos C. (Juventus U23), al 34′ pt Afena-Gyan F. (Juventus U23), al 43′ pt Perotti C. (Juventus U23), al 6′ st Palumbo M. (Juventus U23), al 39′ st Comenencia L. (Juventus U23).

VIDEO BENEVENTO JUVENTUS NEXT GEN: GOL E HIGHLIGHTS