La diretta Messina Benevento, fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica, sarà un nuovo banco di prova importante per la capolista, con la formazione sannita che al momento divide la testa della classifica con il Picerno a quota 15 punti nel girone C. Benevento vincente contro la Juventus U23 nell’ultimo impegno disputato, una vittoria che ha permesso ai giallorossi di riscattare il precedente ko di Monopoli.

Per quanto riguarda il Messina, nell’ultimo turno di campionato i peloritani sono usciti sconfitti dal confronto proprio con l’altra capolista del raggruppamento, il Picerno, che ha battuto 2-0 i siciliani. Per il Messina solo 2 punti ottenuti nelle ultime 4 partite disputate, giallorossi già risucchiati in zona play out con 6 punti messi in cassaforte in questo avvio di campionato.

DIRETTA MESSINA BENEVENTO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Sky Sport è ormai il punto di riferimento per la Serie C, e trasmetterà anche la diretta TV della diretta Messina Benevento, in programma in terra peloritana per questa ottava giornata di campionato. Gli abbonati potranno seguire la diretta Messina Benevento anche in streaming videotramite le piattaforme Sky Go o Now TV, entrambe accessibili con un abbonamento attivo.

MESSINA BENEVENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda la diretta Messina Benevento, ecco quali potranno essere le probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori. Il Messina si presenta con un modulo 3-5-2, con Rizzo, Manetta e Marino a comporre la difesa a tre davanti al portiere Curtosi. A centrocampo ci sarà un folto reparto a cinque composto, da destra a sinistra, da Salvo, Frisenna, Pedicillo, Petrucci e Ortisi. In attacco, il tandem offensivo potrebbe essere formato da Petrungaro e Cominetti. Il Benevento risponde con un 4-3-3: tra i pali ci sarà Nunziante, protetto dal quartetto difensivo composto da Berra, Tosca e Viscardi. In mezzo al campo giocheranno Talia, Prisco e Simonetti, mentre il tridente d’attacco vedrà Manconi, Pierlingieri e Lamesta.

MESSINA BENEVENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Uno sguardo alle quote proposte dai bookmaker per le scommesse sulla diretta Messina Benevento. Per la vittoria del Messina quota fissata a 5.75, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, quota relativa alla vittoria esterna del Benevento fissata invece a 1.50.