DIRETTA SORRENTO FOGGIA: BARILLARI CERCA IL RISCATTO

Il weekend dell’undicesima giornata del Girone C di Serie C si chiude con la diretta Sorrento Foggia in campo alle 17,30. Le due squadre si sfideranno in una partita molto delicata che potrebbe valere un importante pezzo di questa stagione. Sono quattro partite che la vittoria non arriva a Sorrento e Barillari è chiamato a cambiare rotta per puntare ai playoff. Tre partite da imbattuti, invece, per il Foggia che ha pareggiato le ultime due contro Potenza e Catania dopo aver battuto il Taranto per 2 a 0 nel derby.

DIRETTA SORRENTO FOGGIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Sorrento Foggia sarà necessario essere abbonati a Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali attraverso aggiornamenti costanti.

SORRENTO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo anche le probabili formazioni della partita approfondendo le scelte dei due allenatori. Per Barillari sarà 4-3-3 con un tridente formato da Guadagni, Muso e Bolsius. De Francesco agirà in mediana con Cuccurullo e Cangianiello a completare il centrocampo.

Sarà 3-4-2-1 per il Foggia di Capuano che proporrà ancora Millico e Emmausso sulla trequarti e alle spalle di Murano. Tascone sarà riconfermato sulla sinistra con Silvestro sull’altra fascia e il compito di fare costantemente la doppia fase.

SORRENTO FOGGIA, LE QUOTE

Anche le quote Sisal raccontano di una partita equilibrata e difficile da pronosticare quella della diretta Sorrento Foggia. L’1 in favore dei padroni di casa è dato a 2,55 contro il 2 per gli ospiti a 2,70 e il pareggio X a 3,00.

