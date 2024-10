DIRETTA FOGGIA TARANTO, MOMENTI NO

Le due squadre hanno sicuramente vissuto momenti migliori nella loro storia: La diretta Foggia Taranto di questo venerdì 4 ottobre 2024 ore 20:30 vede sfidarsi club che non riescono a vincere da ormai troppo tempo. L’ultima nonché unica vittoria del Foggia in questa stagione è arrivata alla seconda giornata contro l’Altamura in trasferta con le reti decisive di Emmausso, autore di una doppietta. Da lì in poi, un pareggio con il Latina e quattro sconfitte tra cui tre consecutive per una striscia ancora aperta.

Il Taranto è messo se vogliamo ancora peggio dato che il successo più recente è quello della scorsa stagione, esattamente il 27 aprile. Dopo un pesantissimo 6-0 in Coppa Italia Serie C dal Benevento, sembrava non potesse andare peggio

DIRETTA FOGGIA TARANTO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Adesso diamo un’occhiata circa dove vedere la diretta Foggia Taranto. Come tutte le gare di Serie C, il match sarà visibile su Sky oppure NOW tramite abbonamento. Per quanto concerne invece la diretta streaming, le rispettive applicazioni daranno la possibilità di seguire la gara ovunque attraverso smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TARANTO

Ora è giunto il momento invece di dare uno sguardo alle probabili formazioni Foggia Taranto. I rossoneri scenderanno in campo con il 3-4-3: Perina in porta, difesa a tre con Carillo, Parodi e Camigliano. Agiranno da esterni Salines e Felicioli mentre Tascone e Gargiulo saranno in mediana. Tridente offensivo Emmausso, Millico e Murano. Il Taranto invece opterà per il modulo 3-5-2. Tra i pali ci sarà Del Favero, protetto dal terzetto Shiba, De Santis e Contesso. Giocheranno larghi Mastromonaco e Verde le due mezzali Ardizzone e Lores più Matera mediano. In avanti Giovinco insieme a Zigoni.

SCOMMESSE FOGGIA TARANTO, QUALI QUOTE?

Adesso invece analizziamo le quote per le scommesse Foggia Taranto. A partire con i favori del pronostico in questo turno di campionato sono i padroni di casa a 1.45 contro il 2 fisso a 6.50. Il segno X del pareggio è invece offerto a 3.75. Concludiamo la disamina sulle quote con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.57 più l’Over e Under con soglia 2.5 a 2.05 e 1.65.