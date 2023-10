DIRETTA/ Sorrento Messina (risultato 1-0) video tv: fine 1°T, campani in controllo! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA SORRENTO MESSINA (RISULTATO LIVE 1-0): FINE 1° T, CAMPANI IN CONTROLLO DEL MATCH!

Nella cornice dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, Sorrento e Messina sono da poco tornate negli spogliatoi al termine del primo tempo della sfida che per adesso vede in vantaggio i campani: protagonisti di un avvio veemente che, di fatto, ha chiuso nella loro metà campo i peloritani non permettendo loro di replicare, i rossoneri hanno fatto fuoco e fiamme nella prima mezz’ora, cogliendo una clamorosa quanto involontaria traversa con Todisco (23’) e poi trovando il vantaggio col penalty trasformato da De Francesco al 27’ e concesso per un atterramento in area giallorossa di La Monica. Nell’ultimo quarto d’ora della frazione timidi segnali di risveglio da parte degli ospiti non ce ne sono stati (ad eccezione di due conclusioni di Scafetta ed Emmausso, e poi un fallo di Loreto che vale il ‘giallo’ al difensore campano) e la formazione di Maiuri si è limitata a controllare l’esiguo ma prezioso vantaggio: poi duplice fischio e l’intervallo. Nella ripresa il Sorrento riuscirà ad evitare il ritorno del Messina e a conquistare la prima vittoria di questo complicato inizio di stagione? (agg. di R. G. Flore)

SORRENTO MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sorrento Messina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Messina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

1° TEMPO: GOL, DE FRANCESCO SEGNA DAL DISCHETTO AL 27′!

Nella cornice dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, dove il Sorrento gioca per il momento le sue gare casalinghe, va in scena questo pomeriggio la sfida tra i campani padroni di casa il Messina: se gli uomini di Vincenzo Maiuri sono ultimi in classifica e inseguono ancora il primo successo stagionale, nemmeno i siciliani allenati da Giacomo Modica navigano in buone acque ma vogliono bissare la prima vittoria ottenuta proprio nello scorso turno. E nel corso dei primi 20’ di gioco non succede molto, con le due formazioni molto guardinghe e attente a non scoprirsi troppo: meglio ai punti i rossoneri padroni di casa mentre i giallorossi faticano a uscire dal proprio guscio; tuttavia le iniziative sorrentine si scontrano con un buon posizionamento difensivo della retroguardia peloritana. Al 17’ ci prova al tiro anche Scala ma senza trovare lo specchio della porta di Fumagalli: poi, al 22’ arriva pure un clamoroso legno con un cross di Todisco che colpisce involontariamente la traversa prima che il portiere ospite salvi di nuovo in corner. Ma il gol è nell’aria e arriva al 27’: La Monica viene steso in area giallorossa e sul conseguente calcio di rigore di De Francesco il portiere del Messina può solo intuire la direzione. 1-0 e Sorrento meritatamente in vantaggio! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta della sfida Sorrento Acr Messina fa scendere in campo due formazioni che si trovano rispettivamente al diciannovesimo posto e quindicesimo della classifica. Statistiche dei padroni di casa che non risultano essere favorevoli: solamente raccolti in sei partite, frutto di due pareggi ottenuti nelle sfide contro Picerno e Audace Cerignola. In queste sei sfide il Sorrento è andato in gol in 5 occasioni mentre ha raccolto il pallone dalla propria rete in 9 circostanze. Di questi due raccolti dalla formazione campana, la metà, quindi uno, è arrivato nella sfida interna contro l’Audace Cerignola.

Passando alle statistiche dei siciliani, si notano 5 punti in quattro partite giocate. Acr Messina che deve recuperare ancora due sfide e che si trova al momento al quindicesimo posto in classifica. I gol realizzati sono sei, altrettanti quelli subiti. Osservato speciale della partita Vincenzo Plescia. L’attaccante palermitano ha gonfiato la rete in due occasioni e vorrà di certo ripetersi nella sfida contro il Sorrento, approfittando di una difesa non del tutto impermeabile. (Marco Genduso)

SORRENTO MESSINA: CAMPANI ANCORA SENZA VITTORIE

La diretta Sorrento Messina, in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Sorrento, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte si troveranno due formazioni che stanno faticando in questo inizio di stagione: i campani, infatti, occupano l’ultimo posto della graduatoria insieme al Monterosi Tuscia con soli due punti in sei gare e nessuna vittoria all’attivo. Leggermente meglio i giallorossi siciliani che stazionano a quota cinque punti e nell’ultimo turno hanno sigillato il primo successo stagionale superando l’Avellino tra le mura amiche.

SORRENTO MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sorrento Messina, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Sorrento. In casa rossonera mister Vincenzo Maiuri punterà sul solito 4-3-3 con Scala, Ravasio e Badje nel tridente. Tra i pali conferma per Marcone. Per gli ospiti guidati dal tecnico Giacomo Modica un’assenza sicura ovvero quella dello squalificato Polito. Nel tridente spazio a Emmausso, Plescia e Ragusa con Luciani pronto a subentrare durante la gara.

SORRENTO MESSINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sorrento Messina danno per favorita la squadra campana con il segno 1 proposto a 1.83. Secondo l'agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell'undici siciliano è dato a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.40.











