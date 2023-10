Video/ Messina Avellino (1-0) gol e highlights: Plescia per la prima vittoria stagionale (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA AVELLINO: LA PARTITA

Il Messina supera di misura l’Avellino grazie a Plescia per la prima vittoria stagionale. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Varela stoppa la sfera e calcia da fuori area, palla fuori davvero di poco. Azione personale di Varela, tiro dalla destra respinto da Fumagalli. Plescia! Messina in vantaggio! Firenze da calcio d’angolo pesca Plescia che di testa supera il portiere avversario. Firenze in mezzo, Manetta di testa sfiora il palo! Manetta chiude Patierno prima della conclusione evitando il gol. Termina la prima frazione di gara.

IL SECONDO TEMPO DI MESSINA AVELLINO

La compagine irpina si riversa in avanti a caccia del pari. Tito serve Sgarbi, il tiro viene deviato da Fumagalli. Palmieri in mezzo, non ci arriva Mulè. Azione personale di Plescia che calcia ma non trova la porta. Avellino che ora ci sta provando ma il tempo scorre e gli irpini non riescono a riprenderla. Termina il match, prima vittoria stagionale per il Messina.

IL TABELLINO DI MESSINA AVELLINO

Marcatore: 29 pt’ Plescia.

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Manetta, Ortisi; Firenze (21’ st Zunno), Frisenna, Scafetta (35’ st Polito); Emmausso (21’ st Cavallo), Plescia, Ragusa (6’ st Buffa). A disposizione: De Matteis, Pacciardi, Darini, Tropea, Luciani, Zammit, Di Bella. Allenatore: Modica.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Rigione (26’ pt Mulè), Cionek, Benedetti; Cancellotti (37’ st Ricciardi), Lores Varela (37’ st Marconi), Palmiero, Armellino, Tito (15’ st Sannipoli); Patierno (15’ st Gori), Sgarbi. A disposizione: Pane, Pizzella, Pezzella, Maisto, Tozaj. Allenatore: Pazienza.

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Note: Espulsioni: 44’ st Benedetti e Polito. Ammoniti: Manetta, Fumagalli, Mulè, Cavallo, Zunno, Benedetti, Polito.

