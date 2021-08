Diretta sorteggi Conference League 2021-2022, i gironi/ Streaming video tv: le avversarie della Roma

DIRETTA SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE 2021-2022, I GIRONI: UN GIORNO STORICO!

Il sorteggi Conference League 2021-2022 dei gironi segna una data storica: intanto diciamo che avverrà alle ore 13:30 di venerdì 27 agosto, e sarà una prima volta per la Uefa che ha introdotto questa competizione, riportando a tre il numero delle coppe che rispondono alla federazione europea. La Conference League è nata sotto parecchie perplessità, va detto: dall’ampio numero delle partecipanti ai turni preliminari alla composizione della fase a gironi, perché inevitabilmente le altre due manifestazioni – Champions League ed Europa League – “rubano” quelle che sono le società migliori.

Sicuramente anche qui ci sono realtà che andranno particolarmente tenute d’occhio, ma il rischio è che si sia voluta inserire una coppa per aumentare il numero delle partite fruibili, senza però considerarne la qualità o l’importanza; dubbi a bocce ferme che speriamo siano cancellati dal campo, ma intanto noi dobbiamo andare a presentare la diretta del sorteggio dei gironi di Conference League e allora facciamolo subito, parlando della formula legata a questo torneo e in particolar modo, naturalmente, alla sua prima fase.

SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE 2021-2022 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei gironi di Conference League 2021-2022 è su Sky Sport Football e Sky Sport 24: riguardo questo secondo canale (numero 200 del decoder Sky, l’altro è sul 203) è possibile che la trasmissione non sia integrale ma “accompagnata” da commenti da studio, in ogni caso sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare che avranno anche la possibilità della diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. La mobilità riguarderà, come sempre, anche il sito ufficiale della Uefa: lo trovate all’indirizzo web www.uefa.com, insieme a tutte le informazioni utili sul sorteggio dei gironi di Europa League.

SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE 2021-2022: IL CONTESTO

Il sorteggio Conference League 2021-2022 dei gironi ha gli stessi paletti che delimitano le altre due coppe: vale a dire, nella prima fase non potranno essere nello stesso girone due squadre che facciano parte della stessa fascia, né due rappresentanti dello stesso Paese. La formula del primo turno è identica a quella di Champions ed Europa League: anche qui infatti avremo otto gironi composti da quattro squadre ciascuno, di conseguenza le partite seguiranno il calendario classico con match di andata e ritorno in cui, all’interno del gruppo, tutte giocheranno con tutte.

Anche qui la qualificazione spetterà alle prime due – vedremo poi cosa cambia rispetto al passato – e anche qui una cosa interessante e importante da dire è quella legata alla regola del gol in trasferta. Come sappiamo e abbiamo già visto nei turni preliminari, la Uefa ha abolito il valore doppio dato ai gol realizzati fuori casa: nella logica dei gironi di Conference League allora sarà ancora più importante segnare un alto numero di reti o avere comunque una differenza reti migliore rispetto alle avversarie, perché i vantaggi circa le doppie sfide dirette rischiano di essere molto meno rispetto al passato. Per il resto, aspettiamo che arrivi la diretta del sorteggio dei gironi di Conference League…



