Diretta sorteggi Europa League 2021-2022, i gironi/ Streaming video tv, Lazio e Napoli gli avversari

DIRETTA SORTEGGI EUROPA LEAGUE 2021-2022: GIRONI E AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Alle ore 12:00 di venerdì 27 agosto scatta il sorteggi Europa League 2021-2022, fase a gironi. Abbiamo due squadre interessate: si tratta di Lazio e Napoli, la prima capace di prendersi il sesto posto in classifica nell’ultima Serie A e la seconda grande delusa, perché a 90 minuti dal termine era in Champions League ma ha pareggiato in casa contro una squadra tranquilla da tempo, dovendosi accontentare della coppa “minore”. Tuttavia, l’Italia non vince l’Europa League (o Coppa Uefa) dal 1999, e ultimamente anche questa competizione è diventata di livello: dunque, onorare l’impegno sarebbe ottima cosa ma poi come sempre si vedrà come andrà la stagione.

Intanto possiamo dire che Lazio e Napoli sono inserite nella prima urna, ed erano già sicure di questo già prima che si concludessero i playoff; con loro anche Lione e Bayer Leverkusen, ma le insidie si nascondono un po’ ovunque e la competizione, come sappiamo, è particolarmente lunga e complessa, con le “retrocesse” dalla Champions League che alzeranno ulteriormente il livello. Ci siamo tra poco, dunque per il momento andiamo a capire come potrebbero andare le cose nella diretta del sorteggio dei gironi di Europa League, studiandone la formula…

COME VEDERE SORTEGGI EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING E TV

La diretta tv del sorteggi Europa League 2021-2022 dei gironi è su Sky Sport Football e Sky Sport 24: riguardo questo secondo canale (numero 200 del decoder Sky, l’altro è sul 203) è possibile che la trasmissione non sia integrale ma “accompagnata” da commenti da studio, in ogni caso sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare che avranno anche la possibilità della diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. La mobilità riguarderà, come sempre, anche il sito ufficiale della Uefa: lo trovate all’indirizzo web www.uefa.com, insieme a tutte le informazioni utili sul sorteggio dei gironi di Europa League.

SORTEGGI GIRONI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

La prima cosa da sapere sul sorteggi Europa League 2021-2022 e dei suoi gironi è che il numero delle partecipanti è ridotto: non saranno più 48 ma 32, un numero che si è abbassato di molto e che, forse, rende più “fruibile” una competizione che nella sua prima fase ha sempre avuto tante partite (24 per turno) rischiando di essere particolarmente dispersiva. La grande novità, ma lo diremo in seguito, è legata a quello che succederà dopo i gironi: nella prima fase infatti, al netto dei gruppi che diventano 8 (come in Champions League) non cambia nulla, il sorteggio seguirà le stesse dinamiche e cioè avremo ciascun girone composto da squadre di ciascuna fascia.

Quelle della stessa fascia non si possono affrontare, ma sono anche vietati i derby tra società dello stesso Paese. Dunque, per esempio, non avremo Napoli Lazio nel gruppo: questo sia perché sarebbe un incrocio tra due italiane, sia perché partenopei e biancocelesti fanno parte della stessa fascia nell’urna del sorteggio. Si giocheranno poi sei partite (casa e trasferta) per definire le qualificate al turno successivo: ora, la parola passa alla diretta del sorteggio gironi di Europa League perché ormai manca veramente poco…



