Diretta/ Sorteggio calendario Serie B 2023-2024 streaming video tv: partite e giornate, si comincia!

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2023-2024: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via alla diretta del sorteggio calendario Serie B 2023-2024, in questi ultimi minuti prima della cerimonia ne approfittiamo per ricordare cosa è successo nello scorso campionato cadetto. Fu meravigliosa la cavalcata del Frosinone, splendida capolista e promossa con pieno merito e ampio vantaggio, mentre il secondo posto è andato al Genoa, anche nel caso del Grifone in maniera autorevole per sigillare la promozione con un paio di giornate d’anticipo. Per i playoff invece si qualificarono Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia, con finale tra i pugliesi e i sardi e promozione all’ultimo respiro per il Cagliari di Claudio Ranieri.

I playout invece condannarono alla retrocessione (almeno sul campo) il Brescia in favore del Cosenza, mentre le ultime tre posizioni in classifica, con discesa diretta in Serie C, toccarono a Perugia, Spal e Benevento (inutile dire che per tutte e tre è stato un campionato ampiamente deludente). Questi sono stati i verdetti decretati tutto sommato poche settimane fa, ma adesso si deve pensare solamente al futuro: arriva il momento di dare davvero il via alla diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2023-2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2023-2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio calendario Serie B 2023-2024 sarà garantita sui canali di Sky Sport, dal momento che la piattaforma satellitare detiene i diritti televisivi del campionato cadetto. Per lo stesso motivo, la diretta streaming video del sorteggio calendario Serie B 2023-2024 sarà garantita anche su DAZN, oltre che tramite il servizio Sky Go per quanto riguarda evidentemente gli abbonati a Sky Sport.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2023-2024: I VOLTI NUOVI

In attesa della diretta del sorteggio calendario Serie B 2023-2024 parliamo delle sette squadre nuove rispetto alla scorsa edizione del campionato cadetto, cioè naturalmente le tre retrocesse dalla Serie A più le quattro promosse dalla Serie C. Il nome più nobile naturalmente è quello della Sampdoria, che tira un sospiro di sollievo per essere riuscita ad iscriversi alla Serie B, dopo avere rischiato un epilogo ancora peggiore. La Liguria avrà anche lo Spezia, altra retrocessa in questo caso però dopo la beffarda delusione della sconfitta allo spareggio contro il Verona.

La Cremonese invece è tornata in Serie B dopo un solo anno al livello più alto. Fra le neo promosse in primo piano ci sono le due lombarde FeralpiSalò e Lecco: i bresciani infatti hanno raggiunto la Serie B per la prima volta nella loro storia, mentre il Lecco è stato protagonista di un caso burocratico che si è risolto positivamente solo pochi giorni fa, per colmare un vuoto di mezzo secolo. Piazze di ottima tradizione sono infine la Reggiana e il Catanzaro, che naturalmente adesso puntano a consolidarsi nella cadetteria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2023-2024: INCOGNITA BRESCIA!

La diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2023-2024 ci farà compagnia oggi, martedì 11 luglio 2023: l’evento sarà ospitato stavolta nello scenario di Villa Olmo a Como, rispettando l’idea della Lega Serie B di organizzare il sorteggio del calendario ogni anno in una città protagonista del campionato cadetto. Il momento è sempre atteso, perché le 20 squadre scopriranno come sarà formato il percorso delle 38 giornate, quando saranno le partite e le sfide più sentite, tutti aspetti che naturalmente stuzzicano l’interesse di tifosi e appassionati nella diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2023-2024.

Purtroppo le scorse settimane hanno creato problemi: si è risolto felicemente il caso del Lecco, invece è stata esclusa la Reggina, ma pendono ricorsi che mettono ancora in dubbio il nome di una formazione per il prossimo campionato di Serie B 2023-2024, che dovrebbe essere il Brescia. Pur mantenendo il condizionale per prudenza, sperando che non si tratti di una estate da vivere nelle aule di tribunale più che sui campi, elenchiamo allora adesso i nomi delle altre 19 squadre partecipanti alla diretta del sorteggio calendario Serie B 2023-2024: Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Spezia, Ternana e Venezia.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2023-2024: IL FORMAT

Cosa c’è da sapere sulla diretta del sorteggio calendario Serie B 2023-2024? Innanzitutto, dobbiamo osservare che a partire da questo campionato anche la Serie B adotterà il format del calendario asimmetrico: di conseguenza, come già avviene in Serie A, le giornate cronologicamente non coincideranno tra andata e ritorno, con i due gironi che avranno quindi una sequenza di partite non speculare, anche se sono stati fissati dei limiti temporali prima che due squadre possano incrociarsi nuovamente. Ai fini pratici, significherà avere un po’ più di pazienza oggi, perché alla fine del girone d’andata bisognerà aspettare anche l’estrazione del girone di ritorno per sapere come sarà il calendario di Serie B per la seconda metà del campionato 2023-2024.

Quanto invece alle date del prossimo campionato cadetto, ricordiamo innanzitutto che la Serie B comincerà sabato 19 agosto, verosimilmente con un anticipo a venerdì 18, poi avremo soste in concomitanza con le finestre di impegni delle Nazionali, mentre è stato confermato il cosiddetto Boxing Day, cioè il turno di campionato nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre), dopo il quale comincerà una breve pausa fino alla ripresa del 13 gennaio 2024. I turni infrasettimanali saranno martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì 1° maggio, oltre al turno di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024. Infine l’ultima giornata di Serie B sarà ancora una volta di venerdì, il 10 maggio 2024.











