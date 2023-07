Lecco ammesso in Serie B, Reggina esclusa/ In Serie C bocciato il Siena, chi sarà ripescato? (oggi 7 luglio)

SERIE B: AMMESSO IL LECCO, RICORSO ACCETTATO

Giorno di verdetti oggi, venerdì 7 luglio 2023, perché il Consiglio Federale FIGC ha ammesso in Serie B il Lecco, bocciando invece il ricorso della Reggina e anche quello del Siena (nel caso dei toscani parliamo di Serie C). Le decisioni del Consiglio Federale sono state prese in base ai pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture. Può quindi finalmente festeggiare il Lecco, per il quale diventa ufficiale la promozione conquistata sul campo contro il Foggia nella finale dei playoff di Serie C, dopo mezzo secolo di assenza dal campionato cadetto.

Un sogno che ha rischiato di trasformarsi in incubo per il Lecco, che aveva visto respingere la propria iscrizione in Serie B per un ritardo in un documento relativo allo stadio da utilizzare almeno inizialmente nella prossima stagione, cioè l’Euganeo di Padova (in attesa del completamento dei lavori all’impianto di Lecco). La società sosteneva che, con la promozione conquistata il 18 giugno nella sfida playoff contro il Foggia, non avesse avuto il tempo materiale per fornire l’intera documentazione entro i termini per l’iscrizione, cioè la mezzanotte del 20 giugno. La Commissione criteri infrastrutturali ha accolto le istanze e dato ieri parere positivo, ratificato in mattinata dal Consiglio federale, che ha accettato le motivazioni difensive del Lecco.

REGGINA ESCLUSA DALLA SERIE B, SIENA OUT IN SERIE C

Pessime notizie invece per la Reggina, che è stata esclusa dalla Serie B: in questo caso la Covisoc aveva ribadito il suo no per il mancato versamento nei tempi dovuti per la Figc di 757 mila euro, oggi dunque il Consiglio Federale ha ratificato l’esclusione della società calabrese dal prossimo campionato cadetto, salvo ricorso che andrà presentato entro 48 ore e sarà discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni il 20 o 21 luglio. Ci sarà a questo punto un ripescaggio e andrà definito quale sarà la squadra riammessa: da regolamento rientra il Brescia al posto della Reggina, dato che i lombardi erano retrocessi perdendo il playout, mentre il Perugia presenterà a sua volta ricorso.

Scendendo in Serie C, ecco confermata dal Consiglio Federale anche l’esclusione del Siena, in base alla bocciatura emessa dalla Covisoc: naturalmente pure per la società toscana adesso c’è la possibilità di fare ricorso, ma al posto del Siena dovrebbe entrare l’Atalanta U23, per cui i nerazzurri bergamaschi sarebbero la seconda società di Serie A a dotarsi di una seconda squadra da iscrivere in Serie C. Infine, il Consiglio della FIGC ha preso atto anche della mancata iscrizione del Pordenone, sempre per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie C: al posto dei friulani verrebbe riammesso il Mantova.











