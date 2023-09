Diretta sorteggio Conference League 2023-2024/ Streaming video tv: gironi e accoppiamenti (oggi 1 settembre)

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: ECCO LA FIORENTINA

La diretta del sorteggio gironi Conference League 2023-2024 sarà un appuntamento imperdibile per definire quale sarà il tabellone principale della terza edizione della Coppa europea minore voluta un paio di stagioni fa dalla Uefa e della quale è detentrice il West Ham, che in finale ha sconfitto la Fiorentina. I viola quindi hanno sfiorato un bis italiano dopo il successo nel 2022 della Roma, che aveva scritto una pagina di storia vincendo appunto la prima edizione in assoluto della Uefa Conference League. Dopo il lungo cammino dei vari turni preliminari estivi, adesso si fa definitivamente sul serio e il sorteggio dei gironi Conference League si terrà in diretta alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, venerdì 1 settembre 2023.

Avversarie Fiorentina girone Conference League/ Il sorteggio: pericolo Eintracht (oggi 1 settembre 2023)

Fra poche ore dunque si deciderà la composizione di tutti i gironi, la diretta del sorteggio dei gironi di Conference League sarà anche curiosa perché ci offrirà i nomi di realtà spesso poco conosciute. Per l’Italia ci sarà nuovamente la Fiorentina, che ha approfittato dell’esclusione della Juventus e ieri ha ribaltato la situazione nel playoff vincendo contro il Rapid Vienna. La diretta sorteggio gironi Conference League 2022-2023 naturalmente offrirà la suddivisione in quattro fasce di merito da otto squadre ciascuna delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, la Fiorentina in base al suo ranking Uefa sarà nella seconda.

Risultati Conference League/ Fiorentina ai gironi! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2023)

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio Conference League 2023-2024 sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport 24 (canale numero 200). La diretta streaming video sarà di conseguenza disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV, ma anche su quella di DAZN, oltre che sul sito ufficiale www.uefa.com nella sezione dedicata a questa competizione.

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: LE FASCE PER I GIRONI

La diretta del sorteggio di Conference League per definire i gironi dell’edizione 2023-2024 vedrà quindi le 32 squadre partecipanti divise in quattro fasce: esaminiamole in maggiore dettaglio. La prima fascia comprenderà Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lilla e Ferencvaros, una di queste sarà avversaria della Fiorentina, perché i viola sono in seconda fascia. Con i gigliati ci sono anche Paok Salonicco, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets e Bodø/Glimt, che di conseguenza per ora non possono essere avversarie della Fiorentina.

Diretta/ Fiorentina Rapid Vienna (risultato finale 2-0) streaming video Tv8: viola ai gironi (31 agosto 2023)

Proseguiamo poi con la terza fascia di merito, dalla quale la Fiorentina pescherà una fra Gent, Zorya Luhansk, Astana, Besiktas, HJK Helsinki, Legia Varsavia, Spartak Trnava e Olimpia Lubiana. Infine, dalla quarta fascia arriverà per la Fiorentina nella diretta del sorteggio di Conference League una rivale tra Zrinjski Mostar, KÍ Klaksvik, Aberdeen, Čukarički, Lugano, Breiðablik, Nordsjælland e Balkani per completare il gruppo da quattro squadre per mister Vincenzo Italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA