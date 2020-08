Diretta sorteggio Europa League/ Streaming video e tv: 2° turno preliminare

Il sorteggio di Europa League 2019-2020 per il secondo turno preliminare si tiene alle ore 13:00 di lunedì 31 agosto, sempre a Nyon: conosceremo anche l’avversaria del Milan ma soprattutto gli accoppiamenti di un altro impegno che verrà disputato in gara secca, a porte chiuse secondo le disposizioni anti-Covid. Abbiamo assistito lo scorso giovedì ad una lista infinita di partite, ma va anche detto che in queste prime fasi non ci sono troppe big all’opera: il Diavolo, sesto in Serie A ma scavalcato dal Napoli che ha vinto la Coppa Italia, inizia un percorso che lo porterà eventualmente a giocare la fase a gironi del torneo. I motivi di interesse comunque ci sono, e allora andiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta del sorteggio di Europa League per il secondo turno preliminare, provando ad anticipare qualche tema legato alle squadre che sono coinvolte nelle urne di Nyon.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del sorteggio di Europa League per il secondo turno preliminare sarà in chiaro per tutti su Eurosport; in alternativa, gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi a Sky Sport Football, canale che troveranno al numero 203 del loro decoder. Sarà possibile seguire la cerimonia del sorteggio anche in diretta streaming video: tramite la piattaforma Eurosport Player – riservata ai clienti – ma anche con il servizio Sky Go che, senza costi aggiuntivi, si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: 2° TURNO PRELIMINARE

Il sorteggio di Europa League per il secondo turno preliminare prevede la presenza di tante squadre: solo quelle che entrano in corsa oggi sono 45, e questo ci dice già tanto sulla composizione del tabellone. Alcune di queste sono teste di serie, e dunque non si potranno incrociare tra loro: in particolare troviamo non soltanto il Milan ma anche realtà che negli anni recenti hanno preso parte ai gironi della più quotata Champions League, vedi il Galatasaray o il Wolfsburg e, quella che spicca tra tutte, il Tottenham che solo poco più di un anno fa aveva raggiunto la finale perdendola contro il Liverpool. Tra le partecipanti al secondo turno preliminare restano comunque tante le squadre minori che, magari sfruttando la nuova formula della gara secca, possono sperare di fare strada. Per esempio l’Astana, formazione kazaka che aveva già raggiunto i gironi; guardando ancora più in “basso” i sammarinesi del Tre Fiori o l’Europa che, eliminato al primo turno preliminare di Champions League, si rimette in corsa qui provando a spingere la piccola Gibilterra verso la storia. Non resta allora che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà quando le urne di Nyon si apriranno, e il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League prenderà il via.

