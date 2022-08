Diretta sorteggio gironi Europa League 2022-2023/ Streaming video tv: fasce e date

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE: ROMA E LAZIO

La diretta del sorteggio gironi Europa League per l’edizione 2022-2023 della competizione europea di cui è detentore l’Eintracht Francoforte sarà un appuntamento come sempre imperdibile: si terrà in diretta da Istanbul alle ore 13.00 italiane di oggi pomeriggio, venerdì 26 agosto 2022. Fra poche ore dunque si deciderà la composizione di tutti i gironi, la diretta del sorteggio dei gironi di Europa League è un momento sempre affascinante e pure di notevole importanza ai fini pratici, perché nonostante sia la seconda competizione per club e la divisione in fasce di merito delle 32 squadre partecipanti, ci possono essere differenze di valore e di conseguenza i gironi potranno essere più o meno abbordabili.

Diretta/ Sorteggio quarti Europa League: il tabellone, sarà Atalanta Lipsia!

L’attesa della diretta sorteggio gironi Europa League 2022-2023 naturalmente è grande soprattutto per i tifosi di Lazio e Roma che (in rigoroso ordine alfabetico) saranno le nostre due rappresentanti nella Uefa Europa League 2022-2023 per la fase a gironi e di conseguenza saranno protagoniste anche nella diretta dell’odierno sorteggio Europa League. Subito una annotazione sulle date: incombono i Mondiali 2022 spostati alla fine dell’autunno perché in Qatar, di conseguenza si partirà già giovedì 8 settembre e poi si giocherà a raffica in Europa League, per arrivare a chiudere la sesta giornata giovedì 3 novembre prossimo.

AVVERSARIA ATALANTA È IL BAYER LEVERKUSEN/ Ottavi Europa League ostici per Gasp

COME VEDERE IL SORTEGGIO EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv del sorteggio gironi Europa League 2022-2023 sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport 24 (canale numero 200). La diretta streaming video sarà di conseguenza disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV oltre che sul sito ufficiale www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE: LE SQUADRE ITALIANE

Nella diretta sorteggio gironi Europa League 2022-2023 saranno dunque protagoniste oggi a Istanbul le nostre due rappresentanti italiane Lazio e Roma. Diamo subito una notizia importante: biancocelesti e giallorossi saranno entrambi nella prima fascia di merito e questo potrebbe garantire loro un sorteggio abbastanza positivo. Questo non è un dettaglio: ricordiamo infatti che, come era già successo nella passata edizione, la vincitrice di ogni girone della Europa League avanzerà direttamente agli ottavi di finale della competizione; anche le seconde andranno avanti, ma dovranno affrontare a febbraio un turno di spareggio con le terze in arrivo dalla Champions League; le terze invece retrocederanno con la stessa modalità in Conference League, infine le quarte di ogni gruppo saranno eliminate dalle Coppe europee già ad inizio novembre.

Diretta/ Sorteggio ottavi Europa League: Atalanta col Leverkusen, il tabellone

Lazio e Roma saranno quindi in prima fascia ed eviteranno le rivali più temibili, come ad esempio Manchester United e Arsenal tanto per fare un paio di nomi. La Roma, in questa giornata dedicata alla diretta sorteggio gironi Europa League 2022-2023, potrà mettere sul piatto anche il suo status di squadra detentrice della Conference League, un altro trionfo internazionale nella carriera di José Mourinho, che è naturalmente una garanzia in tal senso. Va detto però che pure Maurizio Sarri ha già vinto una Europa League alla guida del Chelsea: riuscirci anche alla guida della Lazio sarebbe naturalmente una impresa ancora più significativa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA