Diretta Eintracht Rangers/ Streaming video Tv8: una finale incerta! (Europa League)

DIRETTA EINTRACHT RANGERS: UNA FINALE INTRIGANTE!

Eintracht Rangers, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 18 maggio: la finale di Europa League 2021-2022 va in scena al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, e finalmente scopriremo chi succederà al Villarreal nell’albo d’oro del torneo e soprattutto andrà a giocare la Champions League nella prossima stagione. Finale inedita, tra due squadre che non la raggiungono da tempo: sono 14 anni per i Rangers e addirittura 50 per l’Eintracht, due società che in passato hanno avuto parecchi problemi e sono anche retrocesse nelle serie minori, ma ora possono trionfare in una Europa League sempre affascinante e il cui livello è stato ancora particolarmente elevato.

Difficile anche dire chi possa essere favorito: forse i tedeschi che lungo la strada hanno anche eliminato il Barcellona, i valori probabilmente premiano l’Eintracht ma non va dimenticato il percorso dei Rangers, che tra l’altro hanno fatto fuori subito il Borussia Dortmund e poi in semifinale sono riusciti a rimontare il Lipsia, dunque meritano rispetto anche perché nel corso della stagione hanno perso il loro allenatore Steven Gerrard, ottimamente sostituito da Giovanni Van Bronckhorst. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Eintracht Rangers, mentre aspettiamo facciamo qualche rapida valutazione sui temi portati in dote dalla finale di Europa League cominciando dalle probabili formazioni.

DIRETTA EINTRACHT RANGERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Eintracht Rangers sarà in chiaro: anche la finale di Europa League verrà trasmessa su Tv8, che turno dopo turno ha mandato in onda una partita selezionata. L’alternativa naturalmente riguarda la televisione satellitare – per gli abbonati – precisamente ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (201 e 203 del decoder) con la possibilità di seguire Eintracht Rangers in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. Infine la diretta di Eintracht Rangers sarà a disposizione dei clienti DAZN, che nel caso potranno utilizzare tutti i dispositivi compatibili, inclusa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT RANGERS

Quali saranno le scelte dei due allenatori per la diretta Eintracht Rangers? Pochi dubbi da entrambe le parti: Oliver Glasner gioca con il 3-4-2-1, senza Hinteregger sarà Almamy Touré a comporre la difesa con Ndicka e Tuta, davanti al portiere Trapp. Il giovane Knauff e Kostic correranno sulle fasce partendo dal centrocampo, dando una mano a capitan Rode e Djibril Sow (o Jakic) che si piazzano nel settore nevralgico; i due giocatori che agiranno sulla trequarti saranno Kamada e Hauge, qui senza discussioni come del resto dovrebbe essere per il centravanti, che sarà il colombiano Rafael Borré.

Van Bronckhorst si affida al 4-3-3, sempre privo dei lungodegenti Helander, Ianis Hagi e Morelos: McGregor tra i pali, poi Goldson e Bassey davanti a lui e il goleador Tavernier (7 gol in Europa League) e Barisic come terzini. Lundstram sarà il playmaker arretrato della squadra, con Ryan Jack e Glen Kamara ai suoi lati come mezzali (l’alternativa potrebbe essere Ramsey); a fare da esterni nel tridente offensivo saranno Scott Wright e Kent che partono in vantaggio su Amad Diallo, poi la prima punta sarà uno tra Sakala (di ruolo) e Aribo, eventuale falso nove come già accaduto, in maniera vincente, nel ritorno della semifinale contro il Lipsia.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote ufficiali per il pronostico sulla diretta Eintracht Rangers? Diamo uno sguardo al quadro che ci viene fornito dalla Snai, uno dei bookmaker di riferimento: la squadra favorita per il titolo è quella tedesca, infatti il segno 1 (l'Eintracht gioca formalmente in casa) vale 2,30 volte quello che avrete pensato di mettere sui piatto mentre il segno 2, che identifica l'ipotesi della vittoria del Rangers, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte l'importo investito. L'eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 3,40 volte la giocata sulla finale di Europa League.











