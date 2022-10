Diretta sorteggio gironi qualificazioni Euro 2024/ Streaming video Rai 2: orario tv e fasce

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI EURO 2024: GLI AVVERSARI DELL’ITALIA?

Oggi la diretta del sorteggio dei gironi delle qualificazioni a Euro 2024 ci terrà compagnia a mezzogiorno dalla Markthalle di Francoforte, dove si terrà la cerimonia per il sorteggio che formerà i gruppi per qualificarsi alla prossima edizione degli Europei di calcio in aggiunta alla Germania, Nazionale già qualificata di diritto in qualità di Paese organizzatore. Dopo l’edizione itinerante del 2020 (poi in realtà 2021) si torna infatti al ben più classico modello di un solo Stato organizzatore per Euro 2024. La detentrice invece è naturalmente l’Italia, ma gli Azzurri dovranno partecipare ai gironi delle qualificazioni di Euro 2024 perché diventare campioni d’Europa già da diverse edizioni non garantisce più in automatico il posto per l’edizione successiva degli Europei.

Oggi, domenica 9 ottobre 2022, tornerà comunque forte il ricordo dell’impresa del 2021 grazie alla diretta del sorteggio dei gironi delle qualificazioni a Euro 2024, anche perché sicuramente la Uefa proporrà nell’occasione immagini del trionfale cammino dell’Italia di Roberto Mancini dai gironi a Roma sino alla vittoria ai calci di rigore della finale di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Nel frattempo è arrivata purtroppo la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali Qatar 2022, che di sicuro fa già crescere il desiderio di proiettarci verso Euro 2024 anche tramite la diretta del sorteggio dei giorni delle qualificazioni.

SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI EURO 2024 STREAMING E DIRETTA VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei gironi delle qualificazioni a Euro 2024 sarà garantito in chiaro per tutti su Rai Due e naturalmente quindi anche in diretta streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play.

Gli abbonati però potranno seguirlo in tv anche su Sky Sport 24 oppure in streaming tramite Sky Go, infine naturalmente anche il sito ufficiale della Uefa fornirà la diretta streaming video del sorteggio dei gironi delle qualificazioni a Euro 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI EURO 2024

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI EURO 2024: LE FASCE DI MERITO

Avvicinandoci alla diretta del sorteggio dei gironi delle qualificazioni a Euro 2024, dobbiamo ricordare che l’Italia è detentrice del titolo, ma pure finalista della Nations League e di conseguenza sarà inserita in un gruppo da cinque squadre, perché la Final Four sarà in contemporanea a due giornate della fase di qualificazione per gli Europei nelle quali l’Italia “riposerà”. Avremo allora nel sorteggio la cosiddetta “fascia Nations League” con le quattro teste di serie che saranno inserite nei gruppi dalla lettera A alla D: Croazia. Italia, Olanda, Spagna. Le altre teste di serie, da inserire nei rimanenti gironi, saranno invece Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria e Svizzera. In seconda fascia attenzione a Francia e Inghilterra, nomi di lusso in aggiunta ad Austria, Galles, Repubblica Ceca, Serbia, Scozia, Finlandia, Israele e Bosnia.

Siccome però si qualificheranno le prime due di ogni girone, sarà delicato scoprire chi si pesca dalla terza fascia, che comprende Ucraina, Svezia, Islanda, Norvegia, Romania, Albania, Montenegro, Irlanda, Norvegia ed Armenia. In quarta fascia avremo invece Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Far Oer, Kosovo, Azerbaigian e Lussemburgo, poi dalla quinta fascia ci toccherà una fra Estonia, Lettonia, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Lituania, Gibilterra, Bielorussia, Moldavia. Infine, i tre gironi a sei squadre (non il nostro di certo) avranno anche una tra Liechteinstein, San Marino e Andorra.

