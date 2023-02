Diretta sorteggio ottavi Conference League/ Streaming video tv, accoppiamenti live Lazio e Fiorentina

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: GLI AVVERSARI DI LAZIO E FIUORENTINA

La diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League 2022-2023 completerà alle ore 13.00 di oggi, venerdì 24 febbraio, una giornata sicuramente intensa presso la sede della Uefa a Nyon. Ci sono 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel secondo turno della fase ad eliminazione diretta della terza competizione europea per club, che fu vinta dalla Roma nella sua edizione inaugurale. La formula è rimasta la stessa: torneranno in corsa le otto vincitrici dei gironi di Conference League, che hanno evitato in questo modo i playoff terminati giusto ieri, ad esse si aggiungono naturalmente nel sorteggio degli ottavi di finale di Conference League le otto squadre che ieri hanno ottenuto la qualificazione nei playoff, ove si scontravano le seconde e chi invece è “retrocesso” dalla Europa League.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, nel quale ci sono ancora dei paletti da tenere in considerazione: le squadre vincenti dei gironi saranno le teste di serie, quindi giocheranno il ritorno in casa e non potranno affrontarsi fra loro, inoltre non si possano affrontare in alcun caso nemmeno due squadre della stessa nazione. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League…

SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Conference League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio degli ottavi di Conference League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League coinvolgerà dunque 16 squadre. Le vincitrici dei playoff hanno conquistato nemmeno 24 ore fa il posto in questi ottavi di finale, potrebbe invece essere necessario rinfrescare la memoria sulle otto squadre che hanno vinto i gironi di Conference League, che di conseguenza hanno saltato i playoff e non giocano dalla fine della fase a gironi, ad inizio novembre scorso. Una posizione di spicco è quella della Turchia, che aveva avuto ben due formazioni vincenti nei rispettivi gironi, cioè l’Istanbul Başakşehir che chiuse al primo posto il gruppo della Fiorentina ma anche il Sivasspor.

Ci saranno poi rappresentanti di alcuni tra i campionati maggiori tra le partecipanti alla Conference League 2022-2023 che tornano in corsa negli ottavi, perché dobbiamo citare gli spagnoli del Villarreal, gli inglesi del West Ham e i francesi del Nizza. L’Olanda propone invece l’AZ Alkmaar, infine saranno protagonisti della diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League anche gli svedesi del Djurgarden e infine lo Slovan Bratislava in rappresentanza della Slovacchia.











