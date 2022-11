Diretta sorteggio playoff Conference League/ Streaming video tv, accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LE AVVERSARIE DI LAZIO E FIORENTINA!

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League 2022-2023 completerà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 7 novembre, una giornata davvero molto intensa presso la sede della Uefa a Nyon: ci sono anche Fiorentina e Lazio (citate in ordine alfabetico) in attesa del terzo sorteggio del giorno, che coinvolgerà le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la fase ad eliminazione diretta in questa seconda edizione della Conference League, vinta dalla Roma un anno fa (ma i giallorossi avevano saltato questo turno). Il sorteggio dei playoff di Conference League vedrà dunque protagonista la Lazio in quanto terza nel suo girone di Europa League, poi la Fiorentina che invece è arrivata al secondo posto nel suo girone di Conference League.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio dei playoff di Conference League, secondo il regolamento che abbiamo imparato a conoscere già l’anno scorso. Saranno esentate da questo turno le squadre vincenti degli otto gironi di Conference League, che ritroveremo a marzo direttamente agli ottavi di finale. I playoff invece riguardano le seconde (come la Fiorentina) e le terze dei gironi di Europa League (come la Lazio), che per il secondo anno “retrocedono” nella nuova competizione. Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Conference League affronti una “retrocessa” dalla Europa League e che non si possano affrontare due squadre della stessa nazione, dunque non avremo il derby italiano. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League…

SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei playoff di Conference League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, disponibile al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio dei playoff di Conference League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League coinvolgerà dunque 16 delle 24 squadre ancora in corsa nella competizione – per gli ottavi ci sarà un altro sorteggio, di conseguenza le vincenti dei gironi oggi non scopriranno nemmeno il possibile abbinamento. Subito protagoniste le due italiane, non avendo alcuna squadra già ammessa agli ottavi di finale, la consolazione potrebbe essere rappresentata dal fatto che le formazioni della Serie A avranno un posto di primissimo piano nel sorteggio di oggi, anche perché Fiorentina e Lazio potrebbero essere tutte potenziali vincitrici della Conference League, seguendo l’esempio della Roma, anche se dovranno affrontare un turno in più rispetto a chi è già agli ottavi. La Conference League è una sorta di giro d’Europa in zone spesso anche poco conosciute calcisticamente, in effetti a parte l’Italia solamente il Belgio avrà due rappresentanti, cioè Anderlecht e Gent.

Una squadra nel sorteggio dei playoff di Conference League ci sarà invece per ben dodici altre nazioni: il Basilea per la Svizzera, il Cluj per la Romania, il Dnipro-1 per l’Ucraina, il Lech Poznan per la Polonia, il Partizan Belgrado per la Serbia, l’AEK Larnaca per Cipro, il Bodø/Glimt per la Norvegia, lo Sporting Braga per il Portogallo, il Ludogorets per la Bulgaria, il Qarabag per l’Azerbaigian, lo Sheriff Tiraspol per la Moldavia e il Trabzonspor per la Turchia. Questa è una breve panoramica sulle squadre coinvolte nella diretta del sorteggio dei playoff di Conference League, poi sarà l’urna di Nyon a dirci che cosa succederà…

