Diretta sorteggio quarti Champions League/ Streaming video tv, accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: INTER, NAPOLI E MILAN, IL TRIS DELL’ITALIA!

Alle ore 12.00 di oggi, venerdì 17 marzo 2022, l’appuntamento sarà imperdibile con la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022-2023: le otto squadre rimaste in corsa attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel prossimo turno e non solo, perché oggi scopriremo per intero il tabellone della fase ad eliminazione diretta della Champions League, dal momento che verranno determinati anche gli accoppiamenti per le semifinali. Nell’urna di Nyon, dove si svolgerà il sorteggio dei quarti di Champions League presso la sede della Uefa, potrebbe dunque determinarsi già una fetta del destino delle squadre in corsa, tra cui ci sono addirittura tre squadre italiane, cioè Inter, Milan e Napoli in rigoroso ordine alfabetico, una soddisfazione enorme per il nostro calcio se si pensa ad esempio che un anno fa eravamo già completamente fuori dai giochi.

Possiamo brevemente ricordare come funzionerà questa diretta del sorteggio dei quarti di Champions League: la situazione è semplice, perché da questo momento in poi cade ogni paletto, si potranno dunque affrontare sia le squadre che arrivassero dallo stesso girone, sia formazioni della stessa nazione, aspetto da non sottovalutare anche per noi perché significa naturalmente che potrebbero essere possibili derby fra le nostre rappresentanti, oppure ad esempio tra le inglesi ancora in lizza. Gli ottavi di finale ci hanno esaltato, tra un Napoli fantastico già in Germania all’andata e le due milanesi con cammini identici, cioè vittorie per 1-0 all’andata a San Siro e pareggio esterno per 0-0 al ritorno per ottenere la qualificazione. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei quarti di Champions League…

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Champions League è garantita sia dalla televisione satellitare sia in chiaro per tutti: gli abbonati potranno dunque rivolgersi in particolare al canale Sky Sport 24 al numero 200 della piattaforma, in chiaro l’appuntamento sarà invece sul Canale 20 Mediaset. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio dei quarti di Champions League sarà disponibile tramite i servizi di Sky e Mediaset, ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei quarti di Champions League coinvolgerà dunque le otto squadre che ancora sperano di diventare campioni d’Europa al termine della stagione. Almeno a livello quantitativo, possiamo celebrare con enorme piacere la rinascita del calcio italiano, anche se sappiamo che le corazzate sono straniere: intanto però ci godiamo un meraviglioso tre su otto, che significa il 37,5%, un dato che ci fa pensare alla Serie A degli anni Novanta (quando però ancora non c’erano quattro squadre per nazione in Champions League). In termini di qualità naturalmente potrebbe essere il Napoli ad avere le migliori possibilità, tuttavia molto dipenderà dagli abbinamenti, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta del sorteggio dei quarti di Champions League.

Una situazione simile a quella dei partenopei potrebbe essere quella del Benfica, a sua volta splendido protagonista finora ma naturalmente in teoria inferiore alle big assolute, tra le quali abbiamo qualche incertezza se includere il Chelsea, considerate le grandi difficoltà dei Blues in questa stagione. Non ci sono invece dubbi sul ruolo di corazzate per Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, che saranno le avversarie da evitare ad ogni costo per Inter, Milan e Napoli. Chissà, magari l’urna di Nyon ne metterà un paio a confronto subito: cosa ci dirà allora la diretta del sorteggio dei quarti di Champions League?











