Diretta sorteggio quarti Europa League/ Streaming video tv, accoppiamento Atalanta live

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE: CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ATALANTA?

La diretta del sorteggio dei quarti di Europa League 2021-2022 avrà luogo presso la sede della Uefa a Nyon alle ore 13.30 di oggi, venerdì 18 marzo, per un appuntamento che si annuncia fondamentale per le otto squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel terzo turno della fase ad eliminazione diretta della Europa League, ma anche la composizione del tabellone completo sino alla finale, dal momento che verranno sorteggiati anche gli abbinamenti per le semifinali, di conseguenza ecco che questo sarà l’ultimo sorteggio dell’anno in Europa League. Dobbiamo naturalmente ricordare che il sorteggio dei quarti di finale di Europa League vedrà protagoniste le vincenti degli ottavi più il Lipsia, che ha approfittato dell’esclusione dello Spartak Mosca.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio dei quarti di finale di Europa League, che come da tradizione sarà adesso completamente “libero”. Nessun paletto: non ci saranno squadre teste di serie, si potranno affrontare due squadre della stessa nazione e anche compagini che si fossero già affrontate nella prima parte della stagione europea. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Europa League…

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE: LE DATE

La diretta del sorteggio dei quarti di Europa League definirà quindi il cammino di tutte le squadre ancora in corso e allora sarà un momento molto importante, perché sapremo sia gli accoppiamenti dei quarti sia le possibili sfide per le semifinali – per la cronaca, verrà estratta anche la squadra che sarà formalmente in casa in finale, ma questo sarà un aspetto più che altro burocratico. Possiamo ricordare anche quali saranno le date nelle quali rivedremo in campo le formazioni in ballo per il prossimo turno ad eliminazione diretta della Europa League 2021-2022.

Come consuetudine ormai da diversi anni, le partite di Europa League saranno protagoniste di giovedì, di conseguenza l’appuntamento con i quarti di finale – che sarà subito dopo la fondamentale finestra dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022 – è fissato per giovedì 7 aprile per i match di andata e 14 aprile al ritorno. Dopo una sola settimana di pausa, si procederà quasi immediatamente anche con le semifinali: andata giovedì 28 aprile, ritorno il 5 maggio, infine ecco che l’appuntamento sarà di mercoledì per la finale di Europa League, in programma il 18 maggio prossimo allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

