Diretta Sorteggio Youth League/ Streaming video tv: Inter, Atalanta, Lazio, Juventus

DIRETTA SORTEGGIO YOUTH LEAGUE: 4 CLUB ITALIANI PROTAGONISTI

Si accenderà questa pomeriggio a Nyon alle ore 12.00 la diretta del sorteggio per la Youth League 2020-21, dove pure prenderanno parte alcuni club italiani, come Inter, Atalanta, Lazio e Juventus primavera. Dopo lunga attesa ecco che si riaccendono i riflettori anche sulla prima competizione della UEFA dedicata ai giovani virgulti del calcio continentale, sia pure con un format ampiamente rivoluzionato per far fronte alle difficoltà del presente, legate alla pandemia e alle restrizione in atto per i viaggi extranazionali. Dopo che la stagione scorsa era stata interrotta a marzo per l’esplodere della pandemia e fatta ripartire sono in estate inoltrata con una risicata fase finale (che aveva concesso però al Real Madrid il successo nella finalissima contro il Benfica), ecco che, sempre in ritardo si riparte per il nuovo campionato, con regole tutte nuove. La competizione, che aprirà i battenti ufficialmente oggi con le urne di Nyon, infatti sarà caratterizzata da un format ad eliminazione diretta, i cui incroci verranno oggi fissati tramite sorteggio della Youth league: solo per la fase finale è stata confermata la formula della Final Four (sempre ad eliminazione diretta), che andrà in scena non prima di maggio.

SORTEGGIO YOUTH LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE GLI EVENTI DI NYON

Segnaliamo agli appassionati che al momento non stata resa nota una diretta tv per il Sorteggio di Youth league, ma con tutta probabilità la cerimonia sarà visibile in diretta streaming video sul sito ufficiale della UEFA. Aggiungiamo che al termine della cerimonia i club italiani (Atalanta, Lazio, Inter e Juventus) attraverso i propri portali daranno comunque notizia di quanto occorso alle urne.

DIRETTA SORTEGGIO YOUTH LEAGUE: LE NUOVE REGOLE

Come accennato prima, sarà con la diretta del sorteggio di Youth League che daremo il via oggi alle ore 12.00 alla nuova stagione della competizione targata UEFA, che pure è stata completamente rivoluzionata: vediamo che prevede il regolamento. Spiegato a grandi linee prima il format, va detto che oggi al sorteggio per le prime fasi della competizione, prenderanno parte, per il “percorso Champions league” i 32 club che partecipano alla fase a gironi di Champions League (come Inter, Juventus, Atalanta e Lazio): a queste verranno aggiunte, per il “percorso campioni” le 32 vincitrici dei campionati giovanili nazionali delle Federazioni più quotate nel ranking (le cui squadre maggiori non partecipano ai gironi di Champions league). I due percorsi svolgeranno dunque separatamente 32esimi e 16simi di finale, prima di riunirsi per la fase finale, dagli ottavi in poi. A stabilire gli incroci per le prime due fasi della Youth League 2020-21 i sorteggi (oggi sarà il primo), dove la UEFA dovrebbe autonomamente prevedere delle limitazioni geografiche affinché le squadre non debbano percorrere distanze eccessive: pure per il momento non si potranno affrontare club della stessa federazione, per cui non aspettiamoci grandi Derby. In ogni caso l’attesa verso questo sorteggio di Youth League è grande anche perchè siamo impazienti di scoprire saranno gli avversari di Inter, Juventus, Atalanta e Lazio primavera: che ci diranno le urne di Nyon?



© RIPRODUZIONE RISERVATA