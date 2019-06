Diretta Spagna Svezia/ Streaming video tv: iberici favoriti (qualificazioni Europei)

Spagna Svezia, partita che è in programma lunedì 10 giugno alle ore 20.45 presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli spagnoli hanno vinto col pilota automatico le prime due partite, con uno 0-2 a Malta ed un 2-1 interno contro la Norvegia, e naturalmente rischiano ben poco in termini di pass per la fase finale della competizione anche se sono rimasti delusi dal non aver centrato la qualificazione alla fase finale della Nations League. Quattro punti invece collezionati finora nel girone dalla Svezia – la nazionale che ricorderemo sempre come quella che ci ha escluso dai Mondiali 2018 – che dopo aver battuto 2-1 in casa la Romania ha pareggiato in maniera rocambolesca, 3-3, in Norvegia in un match segnato anche dagli errori del portiere romanista Robin Olsen, che si è attirato forti critiche anche in patria prima ancora di perdere il posto nella Roma, dove è stato sostituito da Antonio Mirante.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Svezia, che come detto si gioca lunedì 10 giugno alle ore 20.45 presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020, non si potrà seguire in diretta tv o in diretta streaming video via internet. Ci sarà però la possibilità di seguire l’incontro con informazioni utili che arriveranno dagli account ufficiali che le due nazionali mettono a disposizione sui propri social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

Prima di dare la parola alla diretta della partita, possiamo gettare un rapido sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Spagna Svezia, sfida valevole le qualificazioni agli Europei 2020. La Spagna del CT Luis Enrique sarà schierata con un 4-3-3 con questo undici titolare: Kepa Arrizabalaga; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Hermoso, Gaya; Canales, Rodrigo, Saul; Asensio, Morata, Bernat. Risponderà la Svezia allenata da Andersson con un 4-4-2 schierato con: Olsen; Krafth, Helander, Granqvist, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Claesson; Quaison, Berg.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Spagna nettamente favorita per la vittoria contro la Svezia dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.40 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 7.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.35 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



