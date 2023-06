DIRETTA SPAGNA UNGHERIA/ Video streaming tv: storie molto diverse, Eurobasket donne 2023 (oggi 24 giugno)

DIRETTA SPAGNA UNGHERIA: NELLA STORIA

Presentando la diretta di Spagna Ungheria, abbiamo già accennato alle profonde differenze relative alla storia di queste due Nazionali di basket. Le magiare non partecipano alle Olimpiadi dal 1980, non giocano un Mondiale dal 1998 e agli Europei hanno vinto sette medaglie, ma tutte molto datate. Infatti l’Ungheria non ha mai vinto l’oro, ma vanta due argenti nel 1950 e nel 1956 più cinque bronzi nel 1952, 1983, 1985, 1987 e 1991.

Per la Spagna la storia è molto diversa: ricordiamo l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, i tre podi Mondiali consecutivi con bronzine 2010, argento nel 2014 e di nuovo bronzo nel 2018, infine agli Europei ci sono quattro ori, un argento e cinque bronzi, tutti più recenti dell’ultima medaglia dell’Ungheria. Infatti la Spagna ha vinto l’Eurobasket femminile nel 1993, 2013, 2017 e 2019, è stata d’argento nel 2007, infine è salita sul terzo gradino del podio nel 2001, 2003, 2005, 2009 e 2015. La storia sarebbe sostanzialmente a senso unico, ma sappiamo molto bene che in una partita secca questo dato potrebbe anche essere irrilevante… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA UNGHERIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Ungheria sarà disponibile su Sky Sport Summer, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che detiene i diritti degli Europei di basket femminile 2023. Questo significa che gli abbonati godranno anche della diretta streaming video di Spagna Ungheria, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PER UN POSTO IN FINALE!

Spagna Ungheria, in diretta dalla Arena Stozice di Lubiana, capitale della Slovenia, sarà alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, sabato 24 giugno, la prima semifinale degli Europei di basket femminile 2023. La diretta di Spagna Ungheria vedrà dunque le due Nazionali sfidarsi per conquistare un posto nella finale di domani: sarebbe un bel passo avanti per la Spagna, che nel 2021 si fermò ai quarti, mentre per l’Ungheria sarebbe un balzo enorme, se si pensa che le magiare due anni fa non si qualificarono nemmeno per la fase finale degli Europei di basket femminile.

La Spagna naturalmente punta a rinverdire i pasti di un passato ancora molto recente, perché lo scorso decennio è stato straordinario per la Nazionale iberica di basket femminile, con le perle dei tre trionfi del 2013, 2017 e 2019, mentre l’Ungheria potrebbe riscrivere la storia, perché non va in finale dal lontanissimo 1956, anno nefasto per la storia magiara, e comunque non sale sul podio europeo dal 1991. Insomma, la Spagna dovrebbe avere il favore del pronostico, ma l’Ungheria ha un’occasione d’oro per entrare nel mito: che cosa ci dirà la diretta di Spagna Ungheria?

DIRETTA SPAGNA UNGHERIA: IL CONTESTO

Premesso un quadro storico, vediamo come si è arrivati alla diretta di Spagna Ungheria analizzando il cammino delle due Nazionali in questi Europei di basket femminile 2023. La Spagna si era complicata la vita perdendo 67-63 al debutto contro la Lituania, poi però ha vinto 78-57 contro il Montenegro e 76-60 contro la Grecia, riuscendo così a prendere il primo posto nel girone e la qualificazione immediata per i quarti di finale, dove le iberiche hanno liquidato la Germania con un perentorio 67-42, punteggio che indica un capolavoro difensivo.

Anche l’Ungheria ha vinto il proprio girone della prima fase con un bilancio di due successi e una sconfitta: al debutto una bella vittoria 89-67 contro la Slovacchia, poi ecco la sconfitta sul filo di lana (69-68) contro la Turchia ma infine la vittoria per 81-75 contro la Serbia ha garantito alle magiare di evitare gli spareggi e di accedere immediatamente ai quarti di finale, dove l’Ungheria ha vinto per 62-61 una ostica battaglia contro la Repubblica Ceca. Oggi invece chi avrà la meglio nella diretta di Spagna Ungheria?











