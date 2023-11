DIRETTA/ Spal Ancona (risultato 1-1) video streaming tv: intervallo! (Serie C, 25 novembre 2023)

DIRETTA SPAL ANCONA (RISULTATO LIVE 1-1): INTERVALLO

Il primo tempo della diretta tra SPAL e Ancona è giunto al termine con un risultato di 1-1. Durante questa fase, un momento significativo è stato l’occasione avuta da Puletto, giocatore della SPAL. Nonostante il pareggio nel punteggio, l’occasione di Puletto ha evidenziato la determinazione della SPAL a cercare l’opportunità di portarsi in vantaggio. La capacità di creare e sfruttare occasioni come questa è spesso cruciale nel definire l’esito della partita.

Con il risultato attuale di 1-1, gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà il secondo tempo, sperando che ci saranno ulteriori emozioni e magari nuove opportunità di gol. La partita rimane aperta e gli elementi di suspense attorno alle azioni chiave come quella di Puletto aggiungono fascino all’evento sportivo. (agg. Gianmarco Mannara)

Nei primi venti minuti della diretta tra SPAL e Ancona, il terreno di gioco è stato teatro di un confronto accattivante, con il risultato attualmente bloccato sull’1-1. L’Ancona ha aperto le marcature con una rete di Paolucci, dimostrando subito un’efficacia notevole in attacco. Tuttavia, la SPAL ha risposto prontamente con la rete di Pada, mostrando una reattività che ha ristabilito l’equilibrio nel punteggio. La partita si sta sviluppando con un ritmo sostenuto, con entrambe le squadre impegnate nell’ottenere il controllo del gioco. L’alternanza di gol ha reso l’incontro imprevedibile e avvincente, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Con il punteggio ancora in bilico, gli appassionati sono ansiosi di vedere come evolverà il match nei prossimi minuti. Entrambe le squadre sembrano determinate a conquistare la vittoria, e la competizione si preannuncia emozionante fino all’ultimo minuto. La capacità di reazione delle squadre alle situazioni di gioco potrebbe essere decisiva nel determinare il vincitore finale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Spal Ancona pendono dalla parte degli estensi. Se andiamo ad analizzare le gare disputate negli anni 2000 si contano sei precedenti tra le due squadre, tutti disputati nella terza divisione del calcio italiano. Il primo confronto è datato 25 settembre 2005, vinto dai biancazzurri grazie al rigore di Alessio Pirri. L’anno successivo, allo stadio del Cornero, le squadre si divisero la posta in palio in virtù delle reti di David Sesa su rigore per la Spal e di Andrea Mussi a dieci minuti dal termine per l’Ancona.

Le due compagini non si sfidarono fino al 2014 quando alla tredicesima giornata nessuna delle due squadre era stata in grado di segnare, terminando la disputa per 0-0. La Spal rimase anche in 10 per via dell’espulsione di Manuel Lazzari, ora alla Lazio. Nella gara di ritorno invece registriamo la vittoria con il margine più ampio ovvero il 3-0 esterno della Spal con tripletta di Gianmarco Zigoni. Il 6 dicembre 2015 altro pareggio, stavolta 1-1 con gol di Cellini per gli estensi e Cognigni al 91′ per l’Ancona. L’ultimo precedente è quello del 2016 quando Zigoni e Schiavon resero inutile il tentativo di rimonta di Radi per il 2-1 in favore della squadra di Ferrara. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SPAL ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Spal Ancona, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. La Spal occupa attualmente il sedicesimo posto nel Girone B di Serie C, avendo raccolto 12 punti in 14 partite. Dopo la retrocessione dalla Serie B della scorsa stagione, la squadra di mister Leonardo Colucci sta affrontando diverse difficoltà. Nonostante il cambio di allenatore ad inizio ottobre, la situazione non è migliorata, con quattro sconfitte consecutive in campionato e Coppa Italia Serie C. L’ultima vittoria risale al 26 ottobre contro il Sestri Levante (1-0), seguita da un pareggio contro la Torres e quattro sconfitte, di cui l’ultima contro la Carrarese, decisa da un gol al 95′. Con zero gol segnati nelle ultime quattro partite, la Spal possiede il secondo peggior attacco del girone con 10 gol realizzati.

Dall’altra parte, l’Ancona si posiziona al decimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 19 punti in 14 partite. La squadra di mister Gianluca Colavitto aspira a confermarsi tra le pretendenti ai playoff promozione, ma manca di costanza. In questa stagione, non è ancora riuscita a ottenere due vittorie consecutive. Dopo la sconfitta contro la Torres nell’ultima trasferta (1-0), i biancorossi si sono riscattati con una vittoria nel derby contro la Recanatese nell’ultimo turno (2-0). Ora puntano a conquistare la seconda vittoria stagionale in trasferta contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Spal Ancona, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Celia, Valentini, Bruscagin, Tripaldelli; Contiliano, Collodel, Bertini; Maistro, Antenucci, Orfei. Risponderà l’Ancona allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Agyemang; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Mattioli.

SPAL ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











