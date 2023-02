DIRETTA/ Spal Bari video streaming tv: l’ultimo incrocio è stato in Coppa Italia

DIRETTA SPAL BARI: TESTA A TESTA

Per la diretta di Spal Bari diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre. Al Paolo Mazza di Ferrara le due compagini, prima di oggi, si sono già affrontate in due occasioni. La prima è un match del maggio del 2017 disputato in Serie B e terminata col risultato finale di 2-1. Gli ospiti la sbloccavano al 12esimo con una rete di Galano, ma fu determinante Zigone per ribaltarla. L’attaccante infatti siglava una doppietta ai minuti 23 e 89 dopo un lungo periodo di equilibrio. Le due compagini poi si sono affrontate il 30 settembre del 2020 per i sessantaquattresimi di Coppa Italia.

CALCIOMERCATO BARI NEWS/ I tifosi fanno saltare l'arrivo di Manolo Portanova

Il match terminò 0-0 sia dopo i tempi regolamentari che dopo i supplementari. I padroni di casa passarono il turno vincendo ai calci di rigore dove fu decisivo l’errore dal dischetto di Minelli. Il Bari contro questo avversario non ha mai vinto nemmeno al San Nicola dove sono arrivati due pareggi. Il primo è un 1-1 del 29 dicembre 2016 mentre il secondo è un 2-2 che corrisponde alla gara d’andata di questo campionato. (Matteo Fantozzi)

Nainggolan alla SPAL/ Calciomercato news, ufficiale: il belga giocherà per De Rossi

DIRETTA SPAL BARI STREAMING VIDEO

La diretta tv di Spal Bari sarà visitabile agevolmente attraverso abbonamento su Sky con il pacchetto Calcio oppure su DAZN, anche qui tramite un piano annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto concerne lo streaming video della diretta Spal Bari troveremo Helbiz o, ancora, su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, valida ai clienti delle relative emittenti.

I GALLETTI SFIDANO GLI ESTENSI

La diretta Spal Bari, calcio d’inizio il 4 febbraio 2023 alle ore 14:00, mette a confronto due squadre in difficoltà. Infatti nelle rispettive ultime due gare, né gli esterni che i galletti sono riusciti a vincere. La Spal si è dovuta inchinare al Cagliari e dividere la posta in palio con il Cagliari mentre il Bari ha perso con Palermo e Perugia senza segnare. Urge quindi per le due compagini fare bottino pieno e non prolungare la striscia negativa.

Diretta/ Bari Perugia (risultato finale 0-2) video tv: decide doppietta di Di Serio!

Il trend casalingo della Spal non è felicissimo con appena tre successi in undici gare tra le mura amiche, un rendimento in continuo crollo che deve far riflettere soprattutto per cercare di migliorare la posizione in classifica. Per il Bari invece giocare fuori casa significa quasi spesso punti in cascina. I Galletti sono infatti riusciti a rimanere imbattuti (cinque vinte e quattro pareggiate) per ben nove volte in undici match, sinonimo di una certa sicurezza nel giocarsi le proprie carte anche lontani dal San Nicola.

SPAL BARI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Bari saranno proposte con il modulo Estense 3-4-3 e quello pugliese con il 4-3-1-2. Portiere biancoblu Alfonso, a seguire il trittico difensore Peda, Varnier e Meccariello.

I mediani Dickmann, Prati, Zanellato e l’esterno sinistro Celia autore di un goal nello scorso turno. Guerrieri offensivi Valzania, il centrato Moncini e infine Rauti.

A suonare la sveglia in porta dei Galletti sarà Caprile. Sagoma difensiva composta da Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. Alle spalle del trequartista Folorunsho troveremo Bellomo, il regista Maiello e a chiudere Benedetti.

Infine il duo offensivo Botta e Antenucci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA