Diretta/ Cagliari Spal, streaming video tv: Ranieri sfida De Rossi

DIRETTA CAGLIARI SPAL: SFIDA TRA GIALLOROSSI!

Cagliari Spal, in diretta venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie B. Punti pesantissimi quelli in palio questa sera tra le formazioni allenate da Claudio Ranieri e Daniele De Rossi, due che insieme hanno scritto pagine importanti della storia della Roma.

Il Cagliari è ottavo in classifica a quota 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Tre risultati utili di fila per i rossoblu, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Cittadella. La Spal, invece, è quattordicesima a quota 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Gli Estensi sono reduci dalla vittoria per 0-1 sulla Reggina e dal pareggio interno per 1-1 contro l’Ascoli.

CAGLIARI SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Qualche nodo da sciogliere per Ranieri e De Rossi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cagliari Spal. Partiamo dai rossoblu, il modulo è il 3-5-2: Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Zappa, Kourfalidis, Makoumbou, Falco, Azzi, Lapadula, Nandez. Passiamo adesso ai biancazzurri, schierati con il 3-4-2-1: Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann, Prati, Zanellato, Celia, Valzania, Maistro, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cagliari Spal vedono nettamente favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Cagliari è a 1,70, il pareggio è a 3,60, mentre il successo della Spal paga 4,90 volte la posta. L’Under 2,5 del match è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,95 e 1,77.

