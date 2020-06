Diretta Spal Cagliari/ Streaming video tv: Di Biagio non può più sbagliare (Serie A)

Spal Cagliari viene diretta dall’arbitro Abisso, ed è in programma alle ore 19:30 di martedì 23 giugno: il primo dei tanti turni infrasettimanali alla ripresa della Serie A 2019-2020 vale per la 27^ giornata, cioè la prima completa del post lockdown. Prima, il nostro torneo ha dovuto concedersi ai recuperi delle quattro gare che restavano per ultimare il 25^ turno; adesso si rivedono tutte le altre squadre, per esempio gli estensi che appena prima dello stop forzato per il Coronavirus avevano centrato un’importante vittoria a Parma, abbandonando l’ultimo posto in classifica e tornando a sperare nella salvezza. Compito comunque parecchio complicato per la squadra di Gigi Di Biagio, perché le distanze sono ampie e i punti raccolti fino a questo momento non troppi; ad ogni modo finchè c’è speranza ci si proverà, e la pensa così anche il Cagliari che, già in campo sabato a Verona, ha affidato a Walter Zenga la panchina per provare a correre verso il sogno Europa League, ma più nel concreto per salvarsi quanto prima dopo che la squadra, autrice di una partenza stagionale fantastica, era entrata in crisi nera portando all’esonero di Rolando Maran. Vediamo allora quello che potrebbe succedere nella diretta di Spal Cagliari; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Mazza possiamo anche valutare le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

La diretta tv di Spal Cagliari sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e sarà pertanto un appuntamento riservato agli abbonati: la partita sarà visibile su uno dei tre canali tra il 201 e il 203 che, alla ripresa del campionato, sono dedicati alla nostra Serie A. In assenza di un televisore vi potrete comunque avvalere del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Rosa al completo per i padroni di casa, dunque nel 4-4-1-1 di Gigi Di Biagio per Spal Cagliari dovremmo vedere la formazione migliore possibile: quella con Vicari e Bonivfazi davanti al portiere Etrit Berisha, con Thiago Cionek e Fares che si allargano sulle corsie laterali formando delle catene con Lucas Castro, grande ex della sfida, e Strefezza che avranno il compito di pizzicare le righe di bordo campo dalla zona mediana. Nel settore nevralgico si preparano Missiroli e Valoti; davanti la scelta cadrà ovviamente su Petagna, da valutare il suo sparring partner che potrebbe essere Federico Di Francesco, con Cerri o Floccari il modulo diventerà un 4-4-2 più classico. Zenga spera di recuperare Nainggolan per la trasferta del Mazza, di sicuro ritrova Joao Pedro che dunque affianca Giovanni Simeone in attacco. Il Ninja sarebbe il trequartista; in caso di altro forfait è pronto Gaston Pereiro che appare in vantaggio sia su Birsa che su Ionita, utile anche per il centrocampo dove però Nandez e Rog sono in netto vantaggio per coprire la regia di Cigarini. In difesa Klavan e Pisacane saranno i due centrali; spazio poi a Cacciatore e Luca Pellegrini come terzini, il portiere sarà Cragno che, completamente ristabilito dal grave infortunio estivo, si è ripreso il posto a scapito del pur ottimo Robin Olsen.

In Spal Cagliari la situazione legata al pronostico è di assoluta incertezza: anche l’agenzia Snai la pensa in questo modo, assegnando il favore ai sardi ma con uno scarto davvero minimo. Vale 2,60 volte la puntata il segno 2 per la vittoria in trasferta, mentre il segno 1 che regola l’affermazione interna degli estensi vi permetterebbe di guadagnare 2,80 volte quello che avrete messo sul piatto. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la vostra giocata.



