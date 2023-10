DIRETTA/ Spal Fermana video streaming tv: i precedenti sono soltanto due (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA SPAL FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Spal e Fermana mette di fronte due formazioni che all’interno del loro passato si sono ritrovati l’uno contro l’altra solamente in due occasioni. I precedenti sono fermi, infatti, alla stagione 2004/2005, annata in cui le due squadre si sono affrontate tra andata e ritorno. La gara di andata giocata nel 2004 è terminata con il risultato di 0-0: si trattava della sesta giornata del girone B di Lega Pro.

Andò meglio, soprattutto per i tifosi della Spal, nella gara di ritorno con il successo nel Febbraio del 2005 per 1-0. Oggi, dopo ben 18 anni dall’ultima volta, queste due formazioni ritornano affrontarsi all’interno di una manifestazione sportiva. Essendo terminati i precedenti, vi presentiamo l’andamento in casa della Spal negli ultimi tre incontri: un successo contro il Sestri Levante e due sconfitte contro Pescara e Perugia. Fermana che in trasferta nelle ultime tre sfide ha ottenuto due pareggi contro Vis Pesaro e Gubbio e una pesante sconfitta con il risultato di 6-1, contro il Pescara. (Marco Genduso)

SPAL FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Fermana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SPAL FERMANA: SFIDA SALVEZZA AL “MAZZA”

La diretta Spal Fermana, in programma domenica 15 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà una gara tra due formazioni in crisi di risultati: gli Estensi, infatti, hanno ottenuto solo sei punti in altrettante gare e arrivano a questa sfida dopo tre stop di fila, ultimo quello contro il Pescara. I gialloblù, invece, stazionano a quota cinque punti e hanno raccolto un pareggio nelle ultime due sfide giocate.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL FERMANA

Le probabili formazioni di Spal Fermana, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. I padroni di casa allenati dal neo tecnico Leonardo Colucci dovrebbero giocare con il 4-3-3 con un tridente composto da Siligardi, Antenucci e Dalmonte. A centrocampo in lizza per una maglia Contiliano e Collodel. Gli ospiti allenati da mister Andrea Bruniera opteranno per il 4-3-1-2 con Pinzi alle spalle di Curatolo e Semprini. Dubbi, infine, sulle condizioni di Scorza, al suo posto pronto Fontana.

SPAL FERMANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Spal Fermana danno per favorita la squadra bianco-azzurra con il segno 1 proposto a 1.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici gialloblù è dato a 6.00 mentre il pareggio si gioca a 4.00.

