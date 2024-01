Diretta/ SPAL Juventus U23 (risultato 0-1) streaming video tv: rete di Guerra! (28 gennaio 2024)

DIRETTA SPAL JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Spal e Juventus Next Gen è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Brambilla cominciano molto bene la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Guerra, bravo a capitalizzare al volo l’assist offertogli dal suo compagno Comenencia. Ecco le formazioni ufficiali:

SPAL (4-4-2) – Galeotti; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Rao, Buclel, Collodel, Maistro; Zilli, Rabbi. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Contiliano, Antenucci, Orfei, Parravicini, Saiani, Iglio, Dalmonte Dumbravanu, Edera, Puletto. All.: Colucci. JUVENTUS NG (3-4-3) – Daffara; Savona, Stramaccioni, Poli; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Da Graça, Guerra. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Cerri, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Valdesi, Stivanello, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All.: Brambilla. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SPAL JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C come d’altronde questa diretta di Spal Juventus U23 sarà disponibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto del pacchetto Calcio. In alternativa si potrà seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Spal Juventus U23 presenta due formazioni che in classifica al momento si ritrovano rispettivamente al diciottesimo e quattordicesimo posto separati da appena tre punti. Padroni di casa che nell’ultima sfida sono usciti sconfitti contro il Perugia nonostante la rete iniziale di vantaggio firmata dal difensore centrale di proprietà del Palermo Peda. Spal del presidente Tacopina che sta deludendo tutti all’interno di questo campionato con appena 21 punti raccolti in 22 partite.

Un andamento difficilmente pronosticabile alla vigilia. Le reti realizzate sono 17 mentre 24 quelle subite che risulta presentare la formazione come il terzo attacco peggiore del campionato. Dall’altra parte i bianconeri hanno raccolto tre punti in più. Con 24 punti la formazione bianconera si siede al quattordicesimo posto con 23 gol realizzati e 27 subiti. La sfida di oggi potrebbe consentire ai biancazzurri di accorciare la classifica in zona salvezza. (Marco Genduso)

SPAL JUVENTUS U23: IMPORTANTE PER LA SALVEZZA!

Manca ormai poco per immergerci insieme in questa diretta di SPAL Juventus U23, in programma oggi 28 gennaio alle ore 18:30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Entrambe le squadre vivono un momento cruciale in questa fase di campionato, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Basta infatti un passo falso dei bianconeri questo pomeriggio per ritrovarsi in Zona Playin. La SPAL invece si trova in una posizione delicata, ma essendo che le squadre lì in basso sono racchiuse in una manciata di punti, basta poco per rimettersi in carreggiata. La società è consapevole della necessità di ottenere risultati positivi, sfruttando al massimo il fattore campo per guadagnare punti preziosi, come in questo caso.

La Juventus U23 si colloca al 14º posto, a soli tre punti di distacco dalla SPAL. La squadra bianconera è consapevole dell’importanza di questa sfida e della possibilità di allungare la distanza che separa la Vecchia Signora dalle zone basse della classifica, infatti un successo in trasferta rappresenterebbe un passo significativo nella loro lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questi motivi la diretta di SPAL Juventus U23 merita di essere seguita con interesse, dopotutto non solo solo gli scontri al vertice della classifica a rendere spettacolare un campionato.

DIRETTA SPAL JUVENTUS U23: PROBABILI FORMAZIONI

Prima di immergerci nel rettangolo verde per la diretta di SPAL Juventus U23, vediamo insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni: la SPAL si schiererà con un offensivo 4-3-3, puntando sull’affiatamento offensivo di Maistro e Antenucci affiancati, a quanto dicono le indiscrezioni, da Edera.

Mentre per quanto riguarda gli ospiti, la Juventus U23 adotterà un solido 3-5-2, con Guerra nel ruolo di punta centrale e Comenencia a supporto sulla fascia destra. Questa scelta tattica suggerisce un approccio più saldo e bilanciato, con una difesa a tre che cerca di contenere gli attacchi avversari che partono soprattutto dal centro dell’area, lasciando però la possibilità agli avversari di mettere numerosi cross in mezzo.

SPAL JUVENTUS U23, LE QUOTE

Per quanto riguarda il mondo delle scommesse, il sito di Bet365 mette sul piatto delle quote davvero molto interessanti per la diretta di SPAL Juventus U23: il segno 1 che decreterebbe la vittoria della squadra di casa viene dato a 2,1. Il segno X invece a 3,00 mentre la vittoria bianconera a 1,9.











