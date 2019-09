Diretta Spal Lecce/ Streaming video DAZN: scontro per la salvezza (Serie A)

Spal Lecce sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi: per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 le due squadre scendono in campo alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre. Nel turno infrasettimanale assisteremo al Mazza ad un delicato incrocio che vale punti preziosi per la salvezza: sia gli estensi che i salentini hanno vinto una partita a fronte di tre sconfitte, e sono dunque in ritardo. La Spal ha ottenuto il suo successo in rimonta contro la Lazio, battendo dunque un’avversaria decisamente più quotata; poi ha perso male a Reggio Emilia, tornando a balbettare sul piano del gioco. Bel colpo anche per il Lecce, a sua volta vincitore alla terza giornata: 2-1 sul campo del Torino, ma poi al Via del Mare è arrivato il Napoli e la sconfitta è stata netta, pur se nelle previsioni. Adesso c’è tanta voglia di riscatto, e come detto una vittoria che sarebbe importante per abbandonare la zona calda della classifica; vedremo come andranno le cose nella diretta di Spal Lecce, intanto possiamo valutare insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Lecce sarà disponibile soltanto su DAZN, da pochi giorni presente anche sul canale 209 del decoder di Sky (DAZN1) e in maniera gratuita per gli abbonati da almeno tre anni alla televisione satellitare. L’alternativa ovviamente è quella classica della diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; eventualmente si può installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LECCE

Leonardo Semplici non può disporre di D’Alessandro in Spal Lecce, dunque il suo posto sulla corsia lo prenderà uno tra Sala, eventualmente spostato a sinistra, e Igor; nella prima ipotesi l’ex Tomovic scalerebbe a destra lasciando la difesa, dove invece giocherebbe Felipe al fianco di Thiago Cionek e Vicari (con Etrit Berisha regolarmente in porta). Missiroli il metronomo del centrocampo stretto tra le due mezzali Murgia e Kurtic; davanti invece dovrebbe essere ancora Federico Di Francesco ad agire come partner di Petagna, ma attenzione alla candidatura di Floccari. Pensa a Farias e Falco Fabio Liverani, che quindi può lasciare fuori Lapadula portando Marco Mancosu sulla trequarti; per il resto il suo Lecce dovrebbe essere lo stesso, con Majer e Tabanelli a proteggere la regia di Tachtsidis mentre Rispoli, Rossettini e Lucioni agiranno come difensori in linea davanti al portiere Gabriel.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spal Lecce sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui gli estensi sono favoriti: il segno 1 che indica la loro vittoria casalinga vale infatti 2,00 volte la somma messa sul piatto, mentre per il segno 2 da giocare per il successo dei salentini siamo ad un valore pari a 3,80 volte la puntata. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe invece a 3,50 volte la somma investita.



