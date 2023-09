DIRETTA/ Spal Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 23 settembre 2023)

DIRETTA SPAL LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Spal Lucchese vede affrontare due formazioni allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, che non si ritrovano dal 2016. La genesi di questa rivalità nasce negli anni 2000 quando la Lucchese si impose con il risultato di 2-1. In totale sono 16 le volte in cui si sono ritrovate all’interno dello stesso campo di calcio. Sei volte il risultato è stato di parità; quattro pareggi tra queste due formazioni e sei successi della formazione toscana nei confronti della compagine biancoazzurra.

Il primo successo della Spal avvenne solamente nel 2002, due anni dopo l’esordio di questa sfida. Era il campionato di serie C1 girone A e la sfida veniva da quattro pareggi consecutivi e una vittoria da parte dei toscani. Tra il 2004 e il 2014 le due formazioni non si sono mai più affrontate, tornando l’una contro l’altra dopo 10 anni. Nelle ultime quattro sfide due vittorie per la Spal, una per la Lucchese ed un pareggio nell’ultimo incontro ufficiale giocato con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

DIRETTA TV SPAL LUCCHESE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Lucchese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ESTENSI IN CERCA DEL TERZO SUCCESSO

La diretta Spal Lucchese, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che hanno ottenuto risultati simili in questa prima parte di stagione: gli estensi, candidati alla vittoria del campionato, hanno messo in cascina due vittorie contro Vis Pesaro e Juventus Under 23 inframezzate dallo stop casalingo contro il Perugia; i rossoneri, invece, sono ancora imbattuti avendo ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi fino a questo momento.

SPAL LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Lucchese, sfida in programma allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. In casa estense mister Domenico Di Carlo riproporrà capitan Antenucci in avanti insieme a Rabbi e Siligardi. Probabile il forfait di Carraro, pronto al suo posto Bertini, match winner contro la Juventus Under 23. Per gli ospiti di mister Giorgio Gorgone, invece, spazio a Gucher e al giovane Cangianello in mezzo al campo. Uno tra Magnaghi e Romero come riferimento offensivo del 4-2-3-1.

DIRETTA SPAL LUCCHESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Lucchese danno per favorita la squadra ferrarese con il segno 1 proposto a 1.87. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei rossoneri è dato a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

