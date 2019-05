Diretta Spal Milan/ Streaming video e tv: Gattuso, missione Champions (Serie A)

Spal Milan, che verrà diretta dall’arbitro Valeri, è una delle partite che si giocano alle ore 20:30 di domenica 26 maggio: nella 38^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 i rossoneri chiudono la loro stagione in contemporanea con le altre squadre in corsa per i due posti restanti in Champions League. La vittoria sofferta sul Frosinone ha rilanciato le ambizioni del Diavolo, che arriva a questo appuntamento con il quinto posto in classifica ma un solo punto in meno di Atalanta e Inter: per prendersi l’obiettivo bisognerà vincere e sperare che una delle due sopra citate perda, in alternativa i rossoneri saranno tagliati fuori avendo comunque una peggiore classifica avulsa. La partita del Mazza sulla carta è abbordabile: la Spal è abbondantemente salva e ha sempre perso dopo aver centrato il grande traguardo – per il secondo anno consecutivo – dunque al netto di voler chiudere in maniera positiva davanti al suo pubblico non ha motivazioni particolari. Ora vediamo quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori per le probabili formazioni, mentre aspettiamo la diretta di Spal Milan che si gioca ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Milan non sarà trasmessa, perchè è esclusiva della nuova piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno comunque utilizzare la televisione, ma soltanto in caso abbiano una smart tv con connessione a internet e possano dunque installarvi l’applicazione. In alternativa naturalmente bisognerà comunque usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire questa partita di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

In Spal Milan il dubbio di Leonardo Semplici è quello tra i pali: Viviano potrebbe tornare titolare in luogo di Alfred Gomis, davanti ci sarà una linea difensiva con Thiago Cionek e Bonifazi che si allargano ai fianchi di Vicari, mentre Manuel Lazzari e Fares dovrebbero agire sulle corsie laterali. Restano incerte le presenze di Felipe e Missiroli: se l’ex Sassuolo dovesse rimanere fuori, sulla mezzala ci sarebbe Murgia con Kurtic confermato e Schiattarella che sarà il playmaker, nel tandem offensivo il grande ex Petagna, in coppia con Floccari, proverà ad aumentare il suo bottino di reti in una stagione ottima. Il Milan gioca con il 4-3-3, e sembra che Gattuso possa confermare Borini come esterno del tridente che sarà completato da Suso e Piatek; dunque significa che Calhanoglu ancora una volta avrà spazio sulla mezzala, visto che Paquetà a causa della lunga squalifica ha terminato in anticipo il suo campionato. Bakayoko sarà il perno cenrtale con Kessie ad agire sul centrodestra; invariata la difesa, possibile inserimento di Andrea Conti (al posto di Abate) con Musacchio e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma, a sinistra invece giocherà regolarmente Ricardo Rodriguez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spal Milan analizziamo in maniera ravvicinata le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria degli estensi vale 5,75 volte la somma messa sul piatto, e questo già ci dice di come siano gli ospiti a essere favoriti. Infatti il valore posto sul segno 2, per il successo dei rossoneri, vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,50 volte la puntata e il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte quanto giocato.



