Diretta Spal Udinese/ Streaming video DAZN: i friulani rischiano ancora (Serie A)

Spal Udinese è in diretta dallo stadio Paolo Mazza, alle ore 19:30 di giovedì 9 luglio: nella 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 questa partita rappresenta forse un’ultimissima spiaggia per gli estensi che, perdendo male sul campo della Sampdoria, sono rimasti all’ultimo posto in classifica. I punti da recuperare per salvarsi erano 8 entrando in questa giornata: chiaro dunque che adesso sia necessario provare a vincere senza guardare quello che succederà su altri campi, la salvezza resta un miraggio ma i biancazzurri hanno comunque l’obbligo di provarci. Rischia anche l’Udinese, che avrebbe potuto mettersi virtualmente al sicuro e invece, domenica sera, ha scialacquato clamorosamente un vantaggio di due gol sul Genoa, incassando il pareggio al 7’ di recupero. Dal potenziale +8 sul quartultimo posto si è arrivati a 5 lunghezze di margine, un bottino che fa respirare ma certamente non è ancora definitivo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Spal Udinese; intanto possiamo provare a valutare le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Udinese sarà trasmessa sul canale DAZN1: l’appuntamento con questa sfida di Serie A è al numero 209 del decoder di Sky, infatti anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alla partita del massimo campionato senza che siano clienti DAZN. Questi ultimi avranno la possibilità di seguire le immagini dallo stadio Olimpico in diretta streaming video, attivando la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL UDINESE

Gigi Di Biagio deve ancora fare i conti con gli indisponibili per Spal Udinese: out anche Thiago Cionek che è squalificato, si prova a recuperare Zukanovic ma comunque a destra dovrebbe giocare Tomovic, con Sala sull’altro versante e la coppia centrale, davanti al portiere Letica, che sarà formata ancora da Vicari e Bonifazi (o Felipe). A centrocampo Lucas Castro e Strefezza potrebbero essere i due esterni, con Missiroli e Bryan Dabo che si giocano il posto da centrali con Murgia e Valdifiori senza dimenticarsi di Valoti; tornerà titolare Petagna in attacco, lo stesso Valoti potrebbe fargli compagnia ma verosimilmente sarà uno tra Floccari e Cerri a giocare.

Nell’Udinese è squalificato invece Sema: dunque, pronto Zeegelaar a farne le veci come esterno sinistro a centrocampo, in appoggio a Lasagna e Okaka che saranno la coppia offensiva. Sul versante destro Stryger Larsen resta in ballottaggio con Ter Avest; in mezzo pochi dubbi su Fofana e De Paul mentre Walace potrebbe strappare a Jajalo la maglia di regista. In difesa Troost-Ekong e Nuytinck ci saranno, a completare il reparto sarà uno tra Rodrigo Becao e Samir con Musso tra i pali, l’argentino ha parato un altro rigore ma questa volta non è servito e, attenzione, il primo intervento su penalty era arrivato proprio contro la Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha emesso le quote per azzardare un pronostico su Spal Udinese, dicendoci che la squadra favorita per la vittoria è quella ospite: siamo comunque in bilico, perché il segno 2 che regola questa eventualità vale 2,35 volte la somma investita mentre con il segno 1, che identifica l’affermazione degli estensi, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte quello che avrete pensato di puntare. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, ha una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo messo sul piatto.

