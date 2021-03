Video/ Atalanta Spezia (3-1) gol highlights. Bergamaschi carichi per Madrid (Serie A)

L’Atalanta si rilancia nella corsa Champions in Serie A rifilando il tris allo Spezia, ottimo viatico per la sfida decisiva col Real Madrid negli ottavi di finale della massima competizione europea di martedì prossimo, come scopriamo nel video Atalanta Spezia. Il primo a provarci è Pasalic per l’Atalanta al 5′, col pallone che finisce a lato d’un soffio. Al 7′ la prima ammonizione della partita è per Toloi, che ferma fallosamente Gyasi, quindi al quarto d’ora Zoet non ha troppi problemi su un tentativo di Freuler. Al 16′ pericoloso lo Spezia con un colpo di testa di Maggiore, ma al 18′ è il portiere ospite Zoet a rischiare l’harakiri, uscendo palla al piede dall’area e facendoselo soffiare, con Ilicic che cerca il pallonetto a porta sguarnita trovando però il salvataggio di testa di Zoet. L’Atalanta fatica a sfondare e lo Spezia non rinuncia a pungere, al 33′ Sportiello deve essere reattivo in tuffo opponendosi a una gran botta di Matteo Ricci. Al 39′ duro scontro tra Nzola e Toloi ma fortunatamente senza conseguenze per nessuno dei due giocatori, al 42′ ci prova anche Freuler con un destro “strozzato” che risulta insidioso ma che Zoet può guardare uscire sul fondo.

L’Atalanta parte a spron battuto nel secondo tempo e trova l’uno-due che sblocca la partita e la indirizza a proprio favore. All’8′ sblocca il risultato Pasalic, che sfrutta un assist di Ilicic a sua volta lanciato nello spazio da Mahele. Grande azione corale, mentre al 10′ il raddoppio è un pezzo di bravura di Luis Muriel, che con una splendida conclusione a giro scavalca Zoet e piazza il pallone sotto la traversa per il 2-0. I bergamaschi trovano anche il tris grazie a Pasalic, che al 28′ firma la doppietta personale nonché il gol del 3-0 dei bergamaschi venendo pescato da Zapata: Marchizza non trova l’intervento e tutto solo davanti a Zoet Pasalic può depositare in rete. Lo Spezia trova comunque il gol del 3-1, accorciando le distanze grazie a Piccoli al 37′, rete firmata grazie a un assist di Estevez che a sua volta aveva ricevuto un grande suggerimento da Farias.

VIDEO ATALANTA SPEZIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Gian Piero Gasperini l’Atalanta si presenta al meglio alla supersfida contro il Real Madrid: “Lo Spezia è una buona squadra. Hanno messo in difficoltà molte squadre per la loro bravura tecnica, riescono a trovare delle giocate con buona qualità, ma lo sapevamo vista la gara d’andata. Per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione di valore. Nel secondo tempo abbiamo sbloccato il risultato, poi è diventata agevole. Possiamo rimproverarci la fase difensiva, loro poi partecipano coralmente all’azione. Forse abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo tempo, quando abbiamo aggiustato la mira siamo migliorati”. Intanto questa è una bella vittoria, averla vinto una gara difficile è un grande merito. Martedì sarà un altro tipo di partita, ora abbiamo i tempi giusti per calarci in un match complicato. All’andata non siamo riusciti a giocarla alla pari, ora possiamo confrontarci con il Real come vogliamo. Dobbiamo essere orgogliosi, il percorso in Champions lo abbiamo costruito in campo. Ce la siamo guadagnata superando il girone con Ajax e Liverpool. Peccato per non averla giocata diversamente all’andata, vogliamo fare una bella figura“. Per Vincenzo Italiano lo Spezia ha perso compattezza: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma dovevamo continuare anche nel secondo tempo. L’Atalanta quando sblocca le gare poi dilaga, prende metri e non ti dà scampo. Nel primo tempo siamo stati bravissimi, ma come successo in altre situazioni ci disuniamo al primo schiaffo. Questo diventa pericoloso nelle gare che rimangono, dobbiamo rimanere concentrati. Sul fronte salvezza cosa cambia… Oggi sapevamo che poteva anche finire in questo modo. La prestazione c’è stata, nell’arco dei 90′ abbiamo fatto vedere che possiamo continuare a sognare. Dobbiamo mantenere la posizione di classifica che abbiamo, portandoci dietro gli aspetti positivi, che sono tanti. Ora il margine di errore si reduce, la gare sono di meno. Dobbiamo stare attenti“.

