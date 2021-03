Video/ Cagliari Juventus (1-3): highlights e gol. Tripletta di Cr7, sardi KO!

Nella 27^ giornata della Serie A, è vittoria della Juventus contro il Cagliari col risultato di 3-1 tra le mura della Sardegna Arena. A Semplici dunque non riesce l’impresa contro i Campioni d’Italia, mentre con una tripletta di Cristiano Ronaldo, Pirlo sbanca e prova a mettersi alle spalle le ultime delusioni rimediate in Europa. Venendo alle azioni salienti della partita, andata in scena solo ieri in terra sarda, va detto che fin dal via sono i bianconeri a tenere il campo: tempo dieci minuti è poi prima rete della partita con Cristiano Ronaldo che trasforma in gol il calcio d’angolo, sorpassando in salto la difesa rossoblu. Il raddoppio non si fa attendere troppo, visto che già al 25’ è calcio di rigore concesso alla Juventus per fallo di Cragno: dal dischetto di presenta ancora il bomber lusitano che firma il 2-0. Sotto di due gol il Cagliari non reagisce e per la Vecchia Signora è campo libero: il tris arriva dunque al 32’ con sinistro letale di Ronaldo, innescato da Chiesa. Dopo l’intervallo, ecco che il secondo tempo si apre con un paio di occasioni a parte dei sardi, apparsi decisamente più “vivi”: al 61’ è poi gol della reazione per il Cagliari con Simeone che insacca su Sczcesny, su assist di Zappa. Per la Juventus è un campanello d’allarme che i bianconeri non trascurano: subito i piemontesi tornano in pieno controllo del gioco, andando ad insidiare pure la difesa avversaria. Semplici prova allora a cambiare le carte, ma pur con diversi cambi dalla panchina il match non si capovolge: i sardi resistono ma pungono poco, mentre i bianconeri tengono le fila del gioco con gran attenzione. Al triplice fischio finale la Juventus batte il Cagliari per 3-1 nella 27^ giornata di Serie A.

IL TABELLINO

Cagliari-Juventus 1-3 (primo tempo 0-3)

Marcatori: 10′ & 25′ (rig), 33′ p.t Ronaldo (J), 16′ s.t Simeone (C)

Assist: 10′ p.t Cuadrado (J), 16′ s.t Zappa (C)

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (24′ s.t Klavan), Godin, Rugani (35′ Pereiro); Zappa (24′ s.t Asamoah), Nainggolan, Duncan (35′ s.t Deiola), Marin, Nandez, Joao Pedro, Simeone (35′ s.t Cerri). All. Semplici

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (38′ s.t Frabotta), de Ligt, Chiellini (25′ s.t Bonucci), Danilo; Chiesa (38′ s.t Arthur), Rabiot, Alex Sandro (34′ p.t Bernadeschi); Kulusevski, Morata (25′ s.t McKennie), Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Ammoniti: 14′ p.t Ronaldo (J), 18′ p.t Cuadrado (J)

VIDEO CAGLIARI JUVENTUS, HIGHLIGHTS E GOL

