DIRETTA/ Spezia Cittadella (risultato finale 4-2): la chiude Moro dal dischetto! (17 febbraio 2024)

DIRETTA SPEZIA CITTADELLA (RISULTATO FINALE 4-2): LA CHIUDE MORO DAL DISCHETTO!

Nonostante la doppia inferiorità numerica, il Cittadella riesce a riaprire la partita, tenendola in bilico fino all’ultimo grazie al gol di Magrassi al 34′. Rete firmata sfruttando un pasticcio tra Nikolaou e Muhl, col calciatore granata che ha potuto battere Zoet in uscita. Con due uomini in più comunque lo Spezia evita di combinare guai e mette in cassaforte la preziosa vittoria al 92′: calcio di rigore fischiato per fallo in area di Sottini su Moro, lo stesso Moro va sul dischetto e fissa il risultato sul definitivo 4-2 in favore dei liguri. (agg. di Fabio Belli)

SPEZIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VERDE-DI SERIO-MUHL, RIBALTONE!

La pressione dello Spezia viene premiata al 37′ col gol del pari firmato da Verde, che può usufruire di una nuova punizione e da vero specialista manda il pallone e sbattere sulla parte bassa della traversa e poi in rete. Al 40′ ribaltone completato dai liguri col gol del vantaggio firmato da Di Serio, che su invito di Falcinelli brucia sul tempo Carissoni e firma il 2-1. Il Cittadella perde la testa e prima dell’intervallo rimane in nove uomini: espulso prima Branca per proteste, quindi Angeli che rimedia il secondo giallo per una trattenuta su Di Serio. Nella ripresa Pandolfi e Mastrantonio lasciano spazio a Amatucci e Sottini nel Cittadella, viene ammonito anche Carriero ma al 6′ lo Spezia cala il tris con Muhl, che devia in rete di testa su punizione di Esposito. (agg. di Fabio Belli)

EUROGOL DI PANDOLFI!

Il Cittadella impiega appena 2′ per portarsi in vantaggio: risultato subito sbloccato da una gran conclusione al volo di Pandolfi, con lo Spezia che fatica a imbastire una reazione e si fa vedere in avanti solo con un’iniziativa di Verde al 13′. La difesa del Cittadella libera l’area su una punizione battuta dallo stesso Verde, quindi al 20′ viene ammonito Angeli per una trattenuta su Di Serio. Al 21′ ancora tentativo su punizione di Verde, Kastrati si salva nonostante qualche affanno nella presa. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Esaminiamo prima del fischio di inizio della diretta di Spezia Cittadella come arrivano numericamente parlando al match le due squadre, partendo dai casalinghi che mostrano un trend interessante nella fase centrale del primo tempo, con il 33% dei gol segnati tra i minuti 31 e 45, confermando un’efficacia particolare in questo lasso temporale. Passando ora al Cittadella, ha una tendenza a segnare nella fase finale delle partite, con il 33% dei suoi gol realizzati tra i minuti 76 e 90.

Tuttavia gli ospiti stanno attraversando un periodo difficile, avendo perso le ultime 4 partite di fila. Ritornando allo Spezia, la squadra ha mostrato alcune difficoltà nel segnare in casa, non riuscendo a segnare in 5 delle 10 partite casalinghe di Serie B di questa stagione. La metà esatta dei match dunque, vedremo se i numeri saranno smentiti o anche per questa occasione faranno da oracoli a noi spettatori della diretta di Spezia Cittadella, ora vi lasciamo alle formazioni ufficiali! (agg. Gianmarco Mannara)

SPEZIA CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Spezia e Cittadella presenta due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate in ben 23 occasioni. La parola d’ordine in questa sfida è equilibrio con 8 successi a testa e 7 risultati di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2012 con il successo esterno dai granata con il risultato di 0-3. Ad andare in rete due volte Giannetti e Di Roberto; per i liguri espulsione di un giovanissimo Mario Rui, passato successivamente in serie A con le maglie di Empoli, Roma e Napoli.

Un’altra sfida da segnalare è quella giocata il 28 Aprile 2015 con il successo dei liguri con il risultato di 1-3 grazie alla tripletta spettacolare dell’attaccante Andrea Catellani. Che rispose al vantaggio dei granata nel primo tempo con il polacco Kupisz. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella della gara di andata, terminata con il successo con il risultato di 4-1 al Tombolato per il Cittadella grazie alle reti di Carriero, Maistrello e due volte Pittarello. Inutile in mezzo la rete firmata dall’attaccante ex Catania Luca Moro. (Marco Genduso)

SPEZIA CITTADELLA: VENETI IN CRISI NERA!

Spezia Cittadella, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha ottenuto un pareggio importante nell’ultimo turno, pareggiando 1-1 sul campo della Ternana. La partita, giocata sotto una pioggia intensa, sembrava destinata a terminare senza gol, ma ha regalato emozioni nel finale. Dopo il gol del vantaggio siglato da Distefano per la Ternana al minuto 89, i liguri sono riusciti a pareggiare allo scadere al 95′ con Di Serio. Con questo pareggio, la squadra di Luca D’Angelo ha raggiunto l’Ascoli al quint’ultimo posto con 22 punti, ora a meno cinque dalla zona salvezza.

Dall’altra parte, il Cittadella è improvvisamente piombato in una crisi, con quattro sconfitte consecutive e la sconfitta per 1-2 contro il Parma. La partita al Tombolato è stata decisa nella prima metà del gioco: il Parma si è portato in vantaggio per 0-2 con i gol di Bernabé (8′) ed Hernani (38′), prima che il Cittadella segnasse il gol del 1-2 con Negro pochi secondi prima dell’intervallo (45+3′). Questa sconfitta ha lasciato la squadra di Edoardo Gorini ferma a 36 punti in classifica, attualmente con quattro punti di vantaggio sul nono posto del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Muhl, Bertola, Nikoalou; Mateju, Nagy, S.Esposito, Cassata; Jagiello, Verde; Falcinelli. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Salvi, Frare, Angeli, Carissoni; Branca, Vita, Kornvig; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

SPEZIA CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











