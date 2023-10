DIRETTA/ Spezia Cosenza video streaming tv: ci sono pochi precedenti (Serie B, 28 ottobre 2023)

DIRETTA SPEZIA COSENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Spezia Cosenza pone di fronte due formazioni che si sono affrontate solamente quattro volte all’interno della propria storia. Lo storico sorride ai liguri che hanno ottenuto ben due successi nei confronti della formazione calabrese. Le restanti due partite hanno portato un pareggio e una vittoria al Cosenza. La prima sfida tra queste due formazioni è datata 2018: successo da parte dei liguri con il pesante risultato di 4-0 grazie alle reti realizzate da Augello, Ricci, Okereke e Bartolomei.

Diretta/ Palermo Spezia (risultato finale 2-2): Stulac su punizione! (Serie B, 23 ottobre 2023)

Gara di ritorno che sorrise invece la formazione rossoblù che ottenne il successo grazie al gol di Dermaku, nonostante il calcio di rigore sbagliato di Tutino. Nella terza sfida il risultato fu di pareggio con le reti di Riviere e Ragusa. Nell’ultima sfida vittoria con il risultato di 5-1 per lo Spezia con la doppietta firmata da Mastinu e le reti degli attaccanti Galabinov, Gyasi e Nzola. L’unico gol del Cosenza fu realizzato dal centrocampista Bruccini. (Marco Genduso)

Video/ Sampdoria Cosenza (2-0) gol e highlights: i blucerchiati tornano alla vittoria! (22 ottobre 2023)

SPEZIA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Spezia Cosenza, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia ha perso una grande occasione nel turno precedente, terminando con un pareggio 2-2 in trasferta contro il Palermo. I liguri hanno un po’ da rammaricarsi, specialmente perché si sono trovati in vantaggio per 2-0 con i gol di Reca (al 31′) e Francesco Esposito (al 70′). Tuttavia, hanno subito la rimonta del Palermo, subendo il gol del 2-2 al minuto 104. Questo pareggio ha portato il team di Massimiliano Alvini a 7 punti, attualmente a meno quattro dalla zona salvezza.

Diretta/ Sampdoria Cosenza (risultato finale 2-0): ci pensa Borini!

Nel frattempo, il Cosenza, dopo due vittorie consecutive, ha subito la quarta sconfitta stagionale nel 2-0 dell’ultima domenica contro la Sampdoria. La partita al Luigi Ferraris, dopo un primo tempo senza gol, ha visto la Sampdoria sbloccare il risultato al 61′ con un rigore di Borini, che poi ha anche raddoppiato al 81′. Nonostante questa sconfitta, la squadra di Fabio Caserta è rimasta a 14 punti, comunque posizionandosi all’interno della zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Cosenza, match che andrà in scena in Liguria. Per lo Spezia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia, Zurkowski, S. Esposito, Cassata, Reca; Antonucci, Moro. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai, Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte.

SPEZIA COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA