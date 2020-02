Diretta Spezia Cremonese/ Streaming video tv: ecco il recupero di Serie B

Spezia Cremonese, in diretta dallo stadio Alberto Picco della città ligure, si gioca questa sera martedì 11 febbraio 2020 con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00. Si tratta del recupero della partita di Serie B che era stata rinviata a causa del maltempo subito prima di Natale. Quasi due mesi più tardi, ci avviciniamo a Spezia Cremonese con gli ospiti lombardi in grande difficoltà. Questo è un campionato davvero difficile per i grigiorossi, beffati nel finale sabato sul campo del Crotone dove dunque la Cremonese ha rimediato una nuova sconfitta, rimanendo ferma in classifica a quota 23 punti, posizione pessima che mette seriamente a rischio la salvezza per i lombardi. Lo Spezia è decisamente più avanti, anche se è difficile sbilanciarsi su una classifica ancora molto corta: sicuramente però i liguri possono puntare almeno alla zona playoff, come ha confermato anche la partita di sabato scorso a Perugia, un netto successo che a dire la verità autorizza ora per lo Spezia di Vincenzo Italiano ambizioni ancora maggiori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta tv per Spezia Cremonese, che non è infatti fra le partite di DAZN disponibili anche su DAZN 1 al canale numero 209 della piattaforma satellitare. Il match di conseguenza sarà disponibile solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CREMONESE

Andiamo adesso a presentare le probabili formazioni di Spezia Cremonese, tenendo conto che naturalmente entrambe le squadre tornano in campo dopo soli tre giorni e dunque i due allenatori dovranno fare i conti anche con la stanchezza. Vincenzo Italiano comunque dovrebbe confermare il 4-3-3 e in linea di massima anche gli interpreti di sabato a Perugia: dunque ipotizziamo Scuffett in porta; retroguardia a quattro formata da Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza; a centrocampo il terzetto composto da Bartolomei, Mora e Ricci; in attacco infine Ragusa, Galabinov e Nzola. Per quanto riguarda invece la Cremonese, possiamo invece disegnare per Massimo Rastelli un modulo 4-3-2-1 che disegniamo con questi titolari: in porta Ravaglia; difesa a quattro formata da Zortea, Bianchetti, Ravanelli e Migliore; a centrocampo il terzetto formato da Valzania, Castagnetti e Arini; infine il reparto offensivo con Piccolo e Palombi in appoggio alla prima punta Ciofani.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote proposte sul recupero di Spezia Cremonese. Viene scontato pensare ai liguri come favoriti: le quote fornite da Eurobet indicano infatti il segno 1 a 2,00 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine fino a quota 4,15 in caso di segno 2, per chi avesse creduto nella vittoria esterna della Cremonese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA