Diretta Perugia Spezia/ Streaming video DAZN: incrocio per i playoff (Serie B)

Perugia Spezia, che sarà diretta dal signor Aureliano e si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Gli umbri di Serse Cosmi sono ripartiti con due vittorie consecutive contro Livorno e Juve Stabia che hanno rilanciato le ambizioni di play off e di promozione dei Grifoni. Ma allo stadio Curi arriverà uno Spezia che si è confermato una delle formazioni più in forma del campionato cadetto: con la vittoria casalinga contro il Pordenone secondo in classifica i liguri hanno infatti inanellato il nono risultato utile consecutivo in campionato, portandosi ad un solo punto della zona play off. Un cambio di marcia clamoroso per la squadra allenata da Vincenzo Italiano che a inizio campionato si dibatteva nei bassifondi della classifica. All’andata allo stadio Picco era uscito un pareggio per 2-2 tra Spezia e Perugia, i liguri non hanno mai vinto in campionato in casa degli umbri nella loro storia, considerando tutti i precedenti comprese due sfide di Serie C disputate negli anni 60 quando il Perugia giocava ancora nel vecchio stadio di Santa Giuliana.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Spezia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPEZIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Perugia Spezia, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Perugia allenato da Cosmi dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Carraro, Falzerano, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Iemmello. Lo Spezia guidato in panchina da Italiano sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Mastinu, Bartolomei, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Perugia e Spezia, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.05, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.00 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



