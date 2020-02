Diretta Crotone Cremonese/ Streaming video DAZN: due per il riscatto (Serie B)

Crotone Cremonese, che sarà diretta dal signor Ghersini, si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone e sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I calabresi sembravano a un passo dall’aggancio al secondo posto, invece hanno subito la doccia gelata di due sconfitte consecutive incassate contro Spezia ed Empoli che hanno notevolmente complicato la situazione. La seconda piazza resta a una sola lunghezza di distanza, ma il Pordenone ha a sua volta rallentato e alle spalle degli Squali c’è una vera e propria bagarre, essendosi annullata la serie di 4 vittorie consecutive che aveva portato il Crotone ad essere una delle più credibili candidate per la Serie A. Resta complicata la situazione della Cremonese dopo l’ultimo pirotecnico 3-4 casalingo contro il Pisa, sempre in zona play out ma ora a -4 dalla salvezza diretta. All’andata i grigiorossi hanno vinto 2-1 contro il Crotone in casa con i gol di Ceravolo e Palombi decisivi per la vittoria.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Cremonese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CREMONESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Crotone Cremonese, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Crotone allenato da Stroppa dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Maxi Lopez, Nalini. La Cremonese guidata in panchina da Rastelli sarà chiamata a rispondere con un 4-3-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Ravaglia; Zortea, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Deli, Kingsley; Piccolo, Palombi; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Crotone e Cremonese, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.75, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.30 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 5.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



