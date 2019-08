Diretta Spezia Crotone/ Streaming video DAZN: quote, bianchi favoriti (Serie B)

Spezia Crotone, in diretta dallo stadio Picco, si gioca alle ore 21:00 di sabato 31 agosto ed è una delle partite che rientrano nel programma della seconda giornata di Serie B 2019-2020. Sarà questo l’anno buono per i liguri? Affidati a Vincenzo Italiano – promosso con il Trapani dalla Serie C – i bianchi hanno aperto il loro campionato con un roboante 3-0 a Cittadella, sul campo di una delle favorite per il salto di categoria; tuttavia nelle ultime stagioni lo Spezia non è mai riuscito a tenere un passo costante che gli permettesse di arrivare a giocarsi davvero la Serie A, nonostante i playoff raggiunti più volte. La sfida interna di oggi rappresenta allora un test interessante; il Crotone lo scorso anno si è salvato tra mille difficoltà, è ripartito da Giovanni Stroppa ma alla prima di campionato è incappato in un pareggio casalingo contro il Cosenza. Servono i gol per un torneo tranquillo con vista sugli spareggi per la promozione; vedremo se arriveranno oggi nella diretta di Spezia Crotone, intanto gettiamo un rapido sguardo sulle scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Crotone non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN (l’anticipo anche sulla televisione di stato) e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Sarà un 4-3-3 quello di Italiano per Spezia Crotone: Terzi e Capradossi si dispongono a protezione del portiere Krapikas, Vignali e Juan Ramos giocano come terzini e dovranno percorrere tutta la corsia, andando a dare una mano ai due laterali offensivi che saranno ancora una volta Federico Ricci (già in gol) e Gyasi. La punta centrale sarà il bulgaro Galabinov, che ha ampia esperienza in questa categoria; a dare respiro al centrocampo penserà Matteo Ricci, mentre Mora e Bartolomei rappresenteranno le due mezzali. Stroppa gioca invece con il 3-5-2: Cuomo al posto di Spolli, con Gigliotti e Golemic a completare la difesa davanti al portiere e capitano Cordaz. I laterali, che arretreranno in fase di non possesso, saranno Molina e Mazzotta con il primo che è decisamente più offensivo e potrà dunque andare a comporre una sorta di 4-3-3 quando il Crotone avrà il pallone, affiancando Messias e Simy e lasciando a centrocampo Barberis e Zanellato a dare una mano al playmaker della squadra, che sarà ancora Benali.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra di casa ad essere favorita in Spezia Crotone, anche in modo piuttosto netto: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono infatti che l’eventualità della sua vittoria, regolata dal segno 1, vi farebbe guadagnare 1,97 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 4,00 che accompagna l’ipotesi del segno 2, da giocare per il successo esterno. Scommettendo sul segno X per il pareggio la vostra vincita corrisponderebbe invece a 3,20 volte la cifra che avrete deciso di investire.



