Video/ Crotone Cosenza (0-0): highlights. Nessun gol nel derby calabrese (Serie B)

E’ terminata senza gol la sfida allo Scida per la 1^ giornata del campionato di Serie B: come si vede nel video di Crotone Cosenza però non sono mancate le occasioni. Subito al via della partita infatti si sono fatti avanti i bruzi che pure in un paio di occasioni prima dell’intervallo sono arrivato vicinissimi al gol. Si deve quindi attendere la ripresa perchè anche gli squali prendano coraggio: gli ospiti però non perdono lo spirito di iniziativa del primo tempo, e con Carretta mettono davvero in difficoltà Cordaz tra i pali. Sul finale il Crotone continua a spingersi in avanti, con Zanellato e Mustacchio ma la rete non vuole arrivare e il derby calabrese della 1^ giornata di Serie B si chiude con un insoddisfacente 0-0. Da segnalare l’espulsione comminata per doppia ammonizione a Sciaudone al 78’.

IL TABELLINO

Crotone Cosenza 0-0

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli (51′ Cuomo), Gigliotti; Molina (70′ Evans), Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (62′ Mustacchio); Messias, Simy. All. Stroppa

COSENZA (4-2-3-1): Perina; Corsi, Idda, Legittimo, Pierini (74′ Moreo); Bruccini, Sciaudone; Monaco, Carretta (79′ Broh), Baez; Litteri (56′ Anibal). All. Braglia

Ammoniti: Golemic (CR), Sciaudone (CO), Monaco (CO)

Espulsi: Sciaudone (CO)

Stadio Ezio Scida Arbitro Marinelli

